Voces desde la línea del frente contra la ocupación: entrevista con anarquistas palestinas

La siguiente entrevista ha sido realizada por la federación anarquista norteamericana Black Rose / Rosa Negra (BRRN) al grupo anarquista palestino Fauda. Las compañeras de Heura Negra la han traducido al castellano y al català.

En esta nueva fase, aún más aterradora, de los 75 años de ocupación de Palestina por parte de Israel, es importante dar voz a las personas palestinas luchando contra la limpieza étnica.

Black Rose / Rosa Negra (BRRN) se puso en contacto con Fauda, un pequeño grupo radicado en Cisjordania que se identifica como organización anarquista palestina, para conocer su perspectiva sobre el conflicto actual. Fauda es un grupo nuevo para nosotras, del que no tenemos más información que la entrevista que presentamos a continuación y el contenido que puede encontrarse en sus canales públicos. Debido a nuestra comprensión limitada de su política, estrategia y actividad, ​​la publicación de esta entrevista no puede ser entendida como un respaldo total a Fauda. Pero esperamos que sea un paso para crear más vínculos entre las revolucionarias en Estados Unidos y la juventud militante en Palestina y generar un mayor conocimiento y comprensión mutuos.

Independientemente de las afinidades y divergencias políticas, pensamos que es necesario escuchar las perspectivas de las personas militantes que están resistiendo sobre el terreno a la violencia de esta limpieza étnica financiada por los Estados Unidos. Esperamos que esta breve entrevista pueda contribuir a fortalecer nuestra propia labor socavando el imperialismo y el colonialismo.

A parte de algunas ediciones para mejorar la claridad de la traducción, el contenido de esta entrevista se presenta inalterado. Queremos dar las gracias a nuestras amistades palestinas y de habla árabe por su ayuda para realizar y traducir esta entrevista. También queremos extender nuestra gratitud al representante de Fauda que respondió atentamente a nuestras preguntas durante un momento de extrema incertidumbre y violencia.

1. BRRN: ¿Puedes contarnos sobre vuestro grupo? ¿Cuáles son sus actividades y que diferencia a Fauda de otras organizaciones políticas palestinas, como el DFLP, el PFLP, Hamas, Fatah, etcétera?

Nuestro grupo es conocido como El Movimiento Fauda en Palestina y consiste de jóvenes activistas y académicas de dentro y de fuera de Palestina. Nuestro objetivo es reunir a todas las fuerzas con diversas ideas, tendencias políticas e intelectuales y enfocarlas en luchar contra la injusta ocupación y el pensamiento sionista racista en Palestina. Por eso tenemos buenas relaciones con personas jóvenes de fe judía, conversas, musulmanas, cristianas y muchas otras.

La idea és que muchas personas palestinas están en contra de los actos racistas e injustos de la ocupación sionista, pero no encuentran un único eje en torno al cuál poder unirse. Por esta razón vemos a menudo que, en lugar de luchar contra el racismo y el régimen de apartheid sionista, se atacan entre si. Aquí estamos desempeñando un papel de mediación entre las distintas partes para reunir todas las posibilidades y capacidades de las palestinas para combatir el régimen de apartheid.

Hemos impulsado diversas acciones, entre ellas enseñar a la juventud palestina como luchar y los métodos de lucha y el pensamiento anarquistas (Unidad Educativa). También coordinamos diversas vigilias y protestas, algunas pacíficas y otras en forma de black bloc (Unidad Ejecutiva). Publicamos noticias y contenidos relacionados con el pueblo palestino y sobre lo que el ejército y las fuerzas de seguridad israelís están haciendo: la supresión de las libertades individuales y colectivas, la demolición de nuestros hogares, el asesinato de menores y las masacres y el genocidio del pueblo palestino (Unidad de Noticias). Difundimos información importante sobre la historia de Palestina, la historia del conflicto palestino-israelí y las diferencias intelectuales que las nuevas generaciones pueden confrontar con el pasado, porque ahora estamos plantando cara a una guerra mediática feroz que distorsiona los hechos y los manipula a favor de Israel. Como sabréis, Israel tiene canales que retransmiten en árabe las 24 horas del día con el objeto de distorsionar hechos históricos y difundir falsas narrativas sobre el pasado y sobre lo que está sucediendo en la actualidad (Unidad de Medios).

Esto es una breve descripción del Movimiento Fauda en Palestina.

2. BRRN: ¿Qué querrías que sepan sobre la situación de Palestina ahora mismo las compañeras en Estados Unidos?

Respecto a esta pregunta, quiero decir a todas las hermanas y hermanos alrededor del planeta, no sólo en Estados Unidos, que nunca confíen en lo que dice el imperio medíatico mundial, ya que siempre vemos como distorsionan las noticias y las manipulan a favor del colonialismo global y de la ocupación sionista.

Aquí en Palestina estamos sufriendo. Sufrimos porque nos roban los requisitos mínimos para la vida. Quiero que sepáis que no hay un sólo día —os lo aseguro, literalmente-, ni un solo día, que el ejército israelí no detenga a un chico o chica palestina cuando va andando por la calle.

Los territorios palestinos en Cisjordania siempre sufren cortes de electricidad y de agua, casi a diario. Durante años, el ejército isarelí ha intentado desplazar por la fuerza algunos núcleos palestinos para apoderarse de ellos y construir allí nuevos asentamientos. En el pasado, el ejército utilizaba métodos represivos y violentos para despejar estos territorios y desplazar a las personas palestinas de su tierra, pero recientemente hemos visto que están impulsando políticas más suaves con la misma finalidad de siempre: el desplazamiento forzoso. Estas “políticas suaves” consisten en cortar la electricidad y el agua durante largos periodos, no recoger los residuos en esas zonas para que apesten, lanzar ejercicios militares muy cerca de poblaciones para dañar a las habitantes palestinas y otras medidas inhumanas llevadas a cabo por la ocupación sionista. Esto es sólo una pequeña muestra de lo que está sucediendo durante todo el año en Palestina, especialmente en Cisjordania.

Actualmente, en medio de esta violenta guerra, las fuerzas de seguridad israelís han detenido un gran número de civiles en Cisjordania sin cargos específicos, por temor a que estallen confrontaciones. Imaginaos que estáis sentadas en casa con vuestra familia y, de golpe, irrumpen soldados israelís apuntándoos con armas y te detenien sin que hayas cometido delito alguno. Esa es exactamente la situación aquí. Y ojalá fueran solo detenciones. En muchos casos, las detenciones comportan graves torturas en la cárcel e, incluso, la muerte como resultado de estas prácticas sistemáticas.

Quiero que sepáis algo más y es que la Autoridad Palestina y el presidente Mahmoud Abbas no representan al pueblo palestino, en absoluto. Nosotras rechazamos la autoridad y rechazamos a Abbas y a todos sus ministros. No sé si habéis oído hablar del acuerdo de coordinación de seguridad entre la ocupación sionista y la Autoridad Palestina. Hace años, la Autoridad Palestina firmó un acuerdo en virtud del cuál serviría a la ocupación en términos de seguridad. Es decir, la Autoridad Palestina persigue a la juventud activista palestina que lucha contra la ocupación sionista de una forma u otra y que la ocupación no puede detener: las arresta y las entrega a la ocupación y nadie sabe el destino de esas jóvenes. Esto no nos representa a nosotras, ni a ninguna otra persona palestina. Esta autoridad es completamente rechazada en las calles palestinas pero, desafortunadamente, es reconocida de forma oficial por las Naciones Unidas y apoyada por los Estados Unidos.

3. BRRN: ¿Cómo ha sido para ti la semana pasada, personalmente?

El problema no es cuestión de una semana o dos, hermano. Vivimos en un estado de opresión y de privación de libertades individuales y colectivas durante todo el año. Sí, la semana pasada hubo muchas más tragedias y noticias dolorosas que en los meses previos. Recibimos noticias de la muerte de muchos de nuestros familiares y amistades en todos los territorios palestinos. Es muy doloroso. Tenemos muchas amistades en Cisjordania y en Gaza. La población palestina de Gaza está viviendo una situación muy peligrosa. Hace más de 3 o 4 días que las fuerzas de ocupación han cortado la electricidad y el agua a la Franja de Gaza. Cuando se corta la luz, muchos servicios sociales se paran, especialmente los hospitales. Los bombardeos sobre la población de Gaza prosiguen las 24 horas del día: incluso en mitad de la noche siguen bombardeando este pequeño territorio. Israel ha bloqueado completamente la zona: la gente no puede ni siquiera huir. La ocupación impide que llegue ayuda humanitaria a Gaza. La ocupación prohibe que entre comida, prohibe que llegue agua, prohibe entrar medicamentos y todo lo demás. Gaza se ha convertido en una pequeña mazmorra, bombardeada desde todas partes. Imagina a una madre que ve a su pequeño bebé herido y sangrando, pero no hay ningún hospital disponible debido al corte de electricidad. ¿Cómo describir lo que debe de estar sintiendo esa madre?

Hermano, las palabras no pueden describir lo que está pasando aquí. Esta tierra se ha convertido en el infierno a causa de la ocupación y de la presencia del sionismo.

4. BRRN: ¿Qué movimientos en Palestina piensas que contienen más esperanza para el futuro de las palestinas y porqué? Por ejemplo, La Guarida del León, en Nablus o las diversas luchas obreras.

Necesitamos movimientos juveniles que crean en la posibilidad de la liberación y que trabajen para construir unidad con el resto de movimientos y tendencias en Palestina. La experiencia ha demostrado que un único movimiento, por sí solo, no puede lograr ningún logro importante que conduzca a la liberación de Palestina. Necesitamos tratar entre nosotras, seamos musulmanas, judías, cristianas, conversas, anarquistas o de otras ideas que también existen en el mundo palestino. Esto es lo que buscamos: reunir a todas bajo una misma bandera y un mismo objetivo, que es combatir el sionismo, liberar Palestina y restablecer nuestra libertad.

Por supuesto, hay muchos movimientos y tendencias en el ámbito palestino, incluyendo a La Guarida del León y las luchas laborales, que se esfuerzan con todas sus energías, pero a causa de las estrictas condiciones de seguridad y de las políticas represivas sistemáticas practicadas por la ocupación y también por la traidora Autoridad Palestina, no se visibilizan públicamente de una forma significativa. Siempre debemos tener cuidado y cautela: por esta razón no he podido realizar esta entrevista en audio ni en video.

5. BRRN: En 2021, las palestinas de Cisjordania, de Gaza e incluso las que son ciudadanas de Israel, participaron en una huelga general en reacción a los desahucios de familias palestinas en Sheik Jarrah. ¿Qué papel crees que pueden tener los paros laborales y las huelgas generales en este momento?

Creo que hemos pasado la fase de las huelgas generales en Israel. Por supuesto, no quiero negar la importancia de las huelgas y su efectividad, pero la situación en Palestina y la experiencia nos han demostrado que la única solución es la lucha, incluída la lucha armada, contra el régimen de apartheid.

La ocupación no vacila a la hora de cometer cualquier tipo de crimen, injusticia o persecución.

Incluso si tienes la propiedad de un comercio o de una tienda y vas a la huelga, el resultado será que te robarán tu negocio y se lo darán a una sionista. O que te despedirán de tu trabajo y contratarán en tu lugar a una sionista. ¡Así de fácil!

Las condiciones aquí son completamente diferentes a lo que os está pasando a vosotras en los Estados Unidos, hermano.

6. BRRN: ¿Crees que hay alguna esperanza de que grandes masas de trabajadoras israelís abandonen algún día el sionismo -como han hecho pequeños números de anarquistas y socialistas- o piensas que su apoyo al colonialismo y a los asentamientos es demasiado fuerte como para ser superado?

Las sionistas que están en los territorios palestinos vinieron aquí en base al principio ideológico de que esta tierra les pertenece y de que los judíos son el pueblo elegido. Por supuesto, cualquiera que crea en estos principios y adopte esta ideología no puede abandonar fácilmente el sionismo ni reconocer la libertad de otras, ni tampoco aceptar el principio de igualdad entre seres humanos.

Pero hacemos distinción entre sionismo y judaísmo. Tenemos amigas judías que hablan hebreo y creen en la Torá, pero no creen en el sionismo y nos ayudan en nuestras acciones contra la entidad ocupante. Por lo tanto, sí, esperamos que el número de estas personas aumente y que muchas de ellas, especialmente en la clase trabajadora, abandonen este principio ideológico racista que no tiene ninguna conexión con el judaísmo. Les damos la bienvenida y las recibimos con los brazos abiertos y podemos trabajar con ellas y vivir juntos en paz.

7. BRRN: ¿Cuáles piensas que son las acciones de solidaridad más efectivas para la liberación de Palestina que pueden hacer las compañeras en los Estados Unidos?

Creo que lo más importante que podéis hacer es apoyo mediático a las palestinas. Podéis explicarle a la gente en Estados Unidos sobre el conflicto palestino tal como es y no de acuerdo a la falsa narrativa israelí. Podéis publicar noticias y eventos que sucedan en Palestina. En webs palestinas pueden encontrarse muchos videos y fotos de los crímenes diarios que comete la entidad ocupante. Nosotras también publicamos estas informaciones en nuestra página de Instagram @fauda_palestine y en nuestro canal de Telegram @fauda_ps. Podéis traducir estas noticias y difundir los hechos a nuestras hermanas en los Estados Unidos. No hagáis de los medios oficiales y de los canales americanos e israelís vuestras únicas fuentes de información y de seguimiento de lo que sucede. Seguid también a los medios de comunicación palestinos: están sufriendo un apagón informativo severo. Intentad romper con este apagón y llegar a algunos de los hechos que están sucediendo ahora mismo en el mundo palestino.