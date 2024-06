BAM! BAM! BAM!

La Bienal Anarquista de Madrid (BAM) vuelve este verano con la propuesta “Territorios e identidad. Estado y alternativas emancipatorias” que trata de ofrecer, a través de actividades y charlas, un espacio de encuentro y debate desde diferentes enfoques y puntos de vista. El CSO La Animosa acogerá esta segunda edición los días 21, 22 y 23 de junio, en los que contaremos con decenas de editoriales y comedor durante toda la jornada.

Además, el colectivo JACA (Jornadas de Arte y Creatividad Anarquista), durante la bienal, tendrá un espacio reservado para llevar a cabo una exposición con la que repasar todo su recorrido. Contará con obras que cuestionan las relaciones tradicionales entre artistas y público, promoviendo la autogestión y la participación comunitaria. Este evento subraya la importancia del apoyo del barrio y los colectivos locales, resaltando la relación entre arte, política y comunidad en la lucha contra el olvido y la opresión.

Viernes 21 de junio

18:00 – 19:00 “¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Estado y Nación: una realidad vigente”.

A cargo de Paco Salamanca. El Estado y La Nación no son lo mismo, hasta ahí el consenso parece estar claro. Las anarquistas han comprendido el principio del Estado como sistema que sustrae al pueblo la gestión de sus propias vidas, centralizando el poder en una pequeña y déspota élite. Por su parte el concepto y origen del sistema Nación, abordado desde distintos ángulos: antropológico, filosófico, histórico, político, etcétera, pareciera encerrar algunas dudas y diferencias entre las anarquistas, pudiendo en ocasiones llegar a ser irreconciliables. Hay para quienes la Nación es una representación artificial de la identidad colectiva impuesta por la autoridad del Estado y los poderes fácticos, pero que todas aceptamos y compartimos por convención y sentido de pertenencia. Hay para quienes Nación, no es más que un territorio concreto donde se concentran los usos y costumbres (religión, lengua, cultura, tradición, etc) de una comunidad que la hace específica y particular de las demás. Existen a su vez, aquellas que piensan que la construcción de la Nación se llevó a cabo luego de haberse perseguido, torturado, asesinado y finalmente disciplinado el cuerpo social para la nueva era capitalista; creando el artificio nacional como un espacio delimitado por fronteras y culturalmente homogéneo bajos premisas ideológicas. Estas y otras son cuestiones que no vamos a poder resolver en una tarde, pero sí queremos ponerlas sobre la mesa.

19:30 – 21:00 – Libro «Calla y olvida. Violencias, conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista».

Tenemos el gustazo de contar con Andrea González para charlar sobre su libro Calla y Olvida. Violencias, conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista. No queremos que sea una presentación tradicional, de hecho, el libro ha sido ampliamente presentado por todo el Estado y más allá. Queremos que sea un conversatorio, un compartir, un reflexionar colectivo en torno a todas aquellas violencias que surgen en una situación de conflicto social. Aquellas palpables, atroces, pero, sobre todo, aquellas simbólicas, sutiles, aquellas que no narran los discursos hegemónicos.

21:30 – Teatro: “La esclusa”, de Michel Azama.

Dieciséis años presa, mañana sale en libertad condicional. La esclusa, monólogo interpretado por Ana Plaza, representa esos espacios reflexivos que se abren y cierran como interrogantes entre el encierro y la inminente libertad. El escenario carcelario de este monólogo es, además de una mirada hacia la realidad de las prisiones, una metáfora sobre las muchas cárceles con las que convivimos a diario. En este contexto de privación de libertad, se muestra la situación concreta de las mujeres presas: doblemente juzgadas y condenadas a una vida silenciada a base de cadenas penales y sociales.

Sábado 22 de junio

11:00 – 12:30 – Mesa redonda: Emancipación desde los Barrios.

Mesa redonda con los sindicatos del barrio de San Blas-Canillejas (Madrid), de Poble Sec (Barcelona) y de Hortaleza (Madrid) donde se explorarán las propuestas estratégicas de emancipación política que pueden y deben surgir desde los barrios. En un mundo donde la identidad y el territorio se entrelazan, estos sindicatos representan la voz y la acción de sus comunidades locales. La idea será analizar cómo los barrios, como la unidad territorial más pequeña, pueden ser el motor de cambio y organización en nuestras ciudades. Desde la experiencia de estos sindicatos, se buscará inspirar y fomentar la reflexión sobre cómo construir una emancipación política y estrategia desde la base, desde la fuerza de los propios vecindarios.

13:00 – 14:30 – Identidad judía, sionismo y alternativas emancipadoras.

A través de una presentación de Héctor Grad, integrante de la Red Internacional Judía Antisionista y profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, en esta charla-debate se profundizará en los vínculos entre identidad judía, conformación del sionismo como proyecto político, procesos coloniales y construcción del Estado de Israel. Abriendo paso a la recuperación de las miradas anti-autoritarias, internacionalistas y decoloniales internas al judaísmo y silenciadas por el proyecto sionista, la presentación abordara preguntas como: ¿Qué significa entender el sionismo como un proyecto colonial? ¿Cómo media el estado-nación la relación entre identidad judía israelí y la identidad diaspórica? ¿Qué tipo de identidades judías han sido marginadas por el proyecto sionista y cuáles son las corrientes contestatarias al sionismo dentro del judaísmo? ¿Qué implicaciones tiene la redefinición instrumental-política del antisemitismo?

16:00 – 17:30 – Crítica a las políticas identitarias desde la Identidad Política.

Distintas voces identitarias en lucha, se sientan juntas para ahondar en la compleja realidad de nuestro presente. Compañeras antirracistas decoloniales, queer, anticapacitistas, antigordofobia y feministas, se sientan juntas con una mirada transversal materialista, para entender cómo el orden social basado en La Nación, crea al sujeto nacional blanco (en competencia con las demás naciones) junto a su brazo ejecutor, el Estado, que con sus leyes e instituciones construye a su vez “el otro” criminal, sobreexplotable, patologizable, delincuente e incluso terrorista. Con esta mesa queremos poner en diálogo las distintas luchas identitarias para plantearnos cómo podemos reforzar nuestras luchas particulares y en qué espacios tiempos podemos crear alianzas.

18:00 – 19:30 – Mesa redonda: Anarquismos y autodeterminación. A cargo de Refuxios da memoria (Galiza) Embat (Catalunya) Juantxo Estebaranz (Euskal Herria).

El anarquismo nunca ha permanecido ajeno a los debates y vivires en torno a la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, vivimos en una época en la que parece que la única solución para lograr la soberanía de los territorios es abogar por la construcción de Estados Nación independientes, primando la diferencia y el separatismo ante la toma de conciencia global de la opresión. Con estos planteamientos, es fácil caer en tópicos o en discursos centralistas que ignoren lo que las anarquistas llevan años trabajando y debatiendo en sus colectivos. Con motivo de reflexionar sobre ello, hemos decidido invitar a compañeras de territorios donde el discurso en torno a la “cuestión nacional” está en el día a día, para que nos cuenten de primera mano los debates que se han dado históricamente y las propuestas que se están llevando a cabo a día de hoy como personas con convicciones libertarias. Además, se explorarán las complejas intersecciones que se han venido dando entre las organizaciones anarquistas y la realidad de estas identidades políticas independentistas.

19:30 – 20:30 Presentación Proyecto SOMBRAS Tomo I: «Armadas de la Pluma y la Palabra».

SOMBRAS es un proyecto militante que pretende dar cuenta y arrojar luz a las luchas de las mujeres y otras identidades no normativas omitidas por el feminismo hegemónico. El relato oficial de las olas del feminismo basa sus postulados y perspectivas en el pensamiento ilustrado, negando así otras formas de ocupar el mundo, de oponerse y resistir a los órdenes establecidos que existieron y existen. Con Sombras pretendemos deslumbrar y recuperar la memoria y la lucha de las otras: las rebeldes, la locas, las putas, las no blancas, las discas, las pobres, las rastreras, las obreras, las migrantes, guerrilleras, oradoras, escritoras y activistas. En definitiva, las de un proletariade tan vapuleado como dispuesto a seguir resistiendo.

19:30 – 21:00 “Guerra y revolución”, paseo histórico por el pueblo de Hortaleza.

De la Revuelta de los Comuneros a la Guerra Civil, la llama revolucionaria ha prendido a lo largo de los siglos en los pueblos de Hortaleza y Canillas, y Óscar, vecino del barrio, en este paseo, hará un repaso a esta historia, la historia de los que no tenían nada, la historia de los perdedores. Las calles que todos los días recorremos y habitamos, esconden los ecos de las luchas y derrotas de nuestra clase.

22:00 Conciertos en las fiestas vecinales de Juan y Juana.

Domingo 23 de junio

11:00 – 12:30 Actividad por confirmar

13:00 – 14:30 Palestina desde la diáspora: comunidad y resistencia multiterritorial.

A través del Movimiento de Mujeres Palestinas AlKarama y Masar Badil (Ruta Revolucionaria Alternativa) las perspectivas feministas y anticoloniales de la activista Jaldía Abubakra luchan por impulsar la unidad de los millones de personas palestinas desplazadas por la ocupación. La distribución internacional de la diáspora durante décadas caracteriza a una comunidad multiterritorial e intergeneracional. Esta charla-debate pone el foco en la diáspora del pueblo palestino y las estrategias de resistencia que se articulan en defensa de un territorio y una identidad asediadas por el proyecto colonial del sionismo.

16:00 – 17:00 Fabricando el orden social: policía y Estado.

Jorge del Cura es una figura destacada en el activismo contra la tortura y la represión en el Estado español. Su intervención nos presenta la institución policial como elemento intrínseco a la configuración del Estado-nación. Esta alianza se encarna en las prácticas represivas que toman forma en distintos espacios, las comisarías o los CIEs son sólo algunos, para producir el orden social. Más allá de repasos históricos, esta charla-debate nos ofrece perspectivas actualizadas sobre cómo, dónde y por qué sigue adelante este romance.

17:30 – 18:30 “Hacia un Pueblo Fuerte”.

Felipe Corrêa, investigador y profesor brasileño, coordinador del Instituto de Teoría e Historia Anarquista y militante de la Organización Socialista Libertaria (OSL), ofrecerá una charla sobre la relación entre identidad y territorio basándose en su libro «Hacia un pueblo fuerte. Anarquismo, organización y poder popular», que explorará cómo se forja la identidad colectiva y cuestionará las estructuras de los estados-nación y modelos de organización. Su experiencia académica y activista promete una perspectiva enriquecedora sobre estas complejas cuestiones contemporáneas.

17:00 – 18:00 «¿Qué hacemos después del ACAB?” Explorando la gestión de conflictos en nuestros espacios.

Sin Poli tiene por objetivo de explorar y reflexionar colectivamente sobre formas de gestión de conflictos, violencias e inseguridades que padecemos y que generamos. Con este taller se pretende crear un espacio de diálogo sobre las posibilidades de despolicialización en nuestros movimientos y organizaciones, para así reflexionar sobre nuestras capacidades de gestión de conflictos que vayan más allá de las lógicas policiales. Lo haremos partiendo de nuestras propias experiencias y de una actitud respetuosa y abierta al diálogo para valorar nuestras potencias, frustraciones y otros sentires respecto a distintas experiencias de gestión de conflictos más allá de lo policial.