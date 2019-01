Pah Vallekas: Ahora, que se multiplican los desahucios por alquiler, dicen que “vuelven los desahucios”. ¡Nunca se fueron!

Comencemos con una breve presentación. ¿Qué es y quiénes sois PAH Vallekas?

La respuesta corta: PAH VK es el nodo vallekano de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, la PAH. ¿Y qué es la PAH. Pues ahora mismo es el colectivo de vivienda más numeroso del Estado, que desde que para el primer desahucio allá por 2011 o 2012, no recordamos bien, viene exigiendo una respuesta real al grave problema de vivienda que sufrimos tras la burbuja inmobiliaria y el rescate bancario.

¡Y esta era la corta!

La respuesta “larga” es que PAH Vallekas somos un grupo de vecinas del barrio, de Puente y también de Villa, que nos organizamos desde 2014 para defender el derecho a una vivienda digna para todas. En ese “defender el derecho a una vivienda digna” entra parar desahucios… pero la PAH NO somos “las que paran los desahucios”. Negociamos deudas ilegítimas, alquileres sociales, mediamos con caseros y sobre todo denunciamos la especulación inmobiliaria, que ahora en el barrio empieza a ser muy, muy grave. Y en esa denuncia cabe techo, pero también caben suministros básicos, acceso al agua, a la luz, lucha contra el racismo institucional… todo desde el criterio de asesoramiento colectivo y el apoyo mutuo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y si todo esto no es suficiente, recuperamos viviendas con la Obra Social PAH: porque si la deuda de los bancos la pagamos entre todas, pues sus casas también las repartimos entre todas.

Leemos en la prensa (y sufrimos en nuestras carnes) el aumento brutal del precio de la vivienda. En Madrid ha subido un 8% el precio del alquiler el último año, pero en Vallecas la subida es del 14%. ¿Cómo es la situación actual de la vivienda en este barrio?

Pues de más presión, ciertamente, pero no nos engañemos. En los últimos cuatro años hemos estado’ asistiendo a dos, tres desahucios por semana en Madrid. Muchos de ellos en el barrio. ¿Qué sucedía? Que se publicó el slogan infame este de “Madrid, ciudad sin desahucios” y mucha gente lo creyó de buena fe. ¡Pero es que no era verdad! Cuando se acabaron los desahucios por hipoteca, fundamentalmente porque ya estaba todo el mundo deshauciado, la prensa dejó de prestar atención a los desahucios por ocupación. Es más, hay una presión mediática extrema por no considerarlos desahucios. Ahora, que se multiplican los desahucios por alquiler, dicen que “vuelven los deshucios”. ¡Nunca se fueron!

En este sentido nos preocupa que la presión por alquilar a personas que ya no pueden afrontar un alquiler en el centro, en los “barrios de moda”, vuelve a cebarse con las de siempre. Familias más vulnerables, con ingresos irregulares, sin nómina, o con RMI. En muchos de estos casos se pone la etiqueta de okupa cuando la casuística es mucho más amplia. Algunas familias son okupas, entre otras cosas porque no les queda más remedio. Pero en otros casos la supuesta “okupa” es una inquilina a la que nunca hicieron contrato de alquiler. La etiqueta estigmatiza a la persona y blanquea al arrendador, que era quien estaba infrigiendo la ley en primer lugar. Esto como esbozo de los últimos casos que estamos cubriendo en el barrio, aunque como te decimos, el problema de vivienda nunca se fue… Y la falta de respuesta de las Administraciones, pues tampoco.

Últimamente estamos viendo un aumento de turistas que se alojan en el barrio. ¿existe el riesgo de que se viva un proceso de turistificación y/o gentrificación similar al que están sufriendo en otras zonas del centro?

De esto tendrían que hablar, que lo hacen muy bien, las compañeras de VALLEKAS NO SE VENDE, con las que compartimos espacio en la Villana de Vallekas, entre otras cosas. Ahora bien, desde nuestra experiencia en PAH Vallekas creemos que hay que diferenciar casuísticas. La gentrificación se produce con o sin turistas. ¿O somos menos “turistas” cuando decimos ‘vamos a Vallekas a mojarnos a la fiesta del agua’, y no nos paramos un minuto a pensar qué es y qué significa la Naval? La gentrificación es vender un barrio, para visitar o para vivir, y convertirlo en una marca. Eso se está produciendo, efectivamente. Y si no reflexionamos desde los barrios sucederá con o sin pisos de AirBnB.

En cuanto a estos, efectivamente, “ya están aquí-iiiii”. Era natural: en Centro ya no caben más turistas ni más hipsters. Pero ¿qué hacemos? ¿Criminalizamos al que alquila parte de su vivienda porque cobra 400 euros al mes? Esto fue algo que aprendimos precisamente en actos conjuntos con Vallekas No Se Vende.

Rueda de prensa de PAH Vallekas tras el desahucio de Carmen Martínez, de 85 años

Si bien en los inicios de la crisis se visibilizaron más los desahucios por impago de hipotecas, ¿qué tipo de desahucios están llegando ahora a la PAH?

Ahora casos de alquiler. Pero un apunte aquí, probablemente estos desalojos de inquilinas ya existían igual hace tres años. Simplemente había más pisos con hipoteca y, sobre todo, las inquilinas no habían acabado de sentirse parte del movimiento. Si tu casero te echaba… pues para eso la casa era suya, ¿no? También ha cambiado el perfil de los caseros: de particulares con dos o tres propiedades ahora tenemos enfrente a grandes tenedores. Personas físicas o jurídicas con diez, 20, 30 propiedades. Ahora las personas que son explotadas por sus arrendadores son más conscientes de sus derechos y de que podemos organizarnos juntas para defendernos. De hecho, lo normal hace un par de años es que acudiera una persona con un problema en su piso. Ahora llegan comunidades de vecinas de un bloque entero, que ya han hablado entre ellas. ¡Eso es importantísimo!

Ante este cambio, ha surgido el Sindicato de Inquilinas. ¿Qué relación existe entre vosotras y ellas?

El Sindicato de Inquilinas es una figura casi recién nacida en Madrid, y hay que dejarles respirar y crecer, porque cada barrio tiene su propia casuística. Dicho esto, PAH Vallekas es el nodo del barrio del Sindicato de Inquilinas. Y esto es muy importante de explicar: para nosotras no hay una lucha de vivienda de propietarios, otra de inquilinos y otra de okupas. El problema de vivienda es uno. Uno. Y es estructural. No tiene más derechos una persona con una hipoteca, por la que está esclavizada durante 30 años, que otra con un contrato de tres meses; o que otra que lucha para lograr firmar ese contrato. Por eso cuando el SI nace en Madrid decidimos convertirnos en nodo.

En cuanto a la organización, tras nuestra asamblea de los miércoles en la Villana de Vallekas nos dividimos en grupos de trabajo. Así que, igual que hay grupos de trabajo de bancos, de Obra Social o de logística, también hay grupo de trabajo de Alquileres. Amén de que cada bloque tiene su propia asamblea para organizarse.

¿Cómo valoráis la política de vivienda del Ayuntamiento de Ahora Madrid?

Es imposible valorar algo que no existe. No hay un plan. No hay un itinerario y ahora mismo, sinceramente, ya dudamos de que haya intención. Desde la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento hemos asistido a bandazo tras bandazo de la Concejalía de Equidad, la que dirige Marta Higueras. Lo primero que nos dejó desconcertadas es la negativa reiterada de reconocer a la PAH como interlocutor válido. Cada entrevista de las pocas que hemos tenido con la concejala (nunca, repetimos, nunca, con la alcaldesa) ha costado muchísimo esfuerzo, para lograr resultados como mucho exiguos. El Ayuntamiento sigue sin reconocer la situación de las familas okupantes. El nuevo reglamento de la EMVS no las reconoce legítimas para solicitar vivienda social, con lo cual, paradójicamente, perpetúan y cronifican la ocupación irregular. Este reglamento está sobre la mesa y su firma se ha demorado. En parte por el último suicidio, en parte también por la presión que hicimos hasta el último momento en la PAH. ¡Hasta “acompañamos” a la alcaldesa a encender las luces navideñas! Pero que esté sin firmar no significa que no vaya a firmarse a posteriori, una vez baje la presión.

El papel de la Junta en los desahucios… cuando aparecen, si es que aparecen, es para desearnos mucha suerte .

En cuanto a nuestro barrio y al concejal de distrito, Paco Pérez, hemos tenido reuniones con él y su asesores para lograr, por ejemplo acceso al agua para los bloques de Obra Social. Es decir, queremos tener agua ¡y pagar por el agua! Sí, ha habido reuniones, pero agua sigue sin haber. Y en cuanto al papel de la Junta en los desahucios… cuando aparecen, si es que aparecen, es para desearnos mucha suerte (como en el desahucio de Charo, inquilina de 71 años) y ofrecer habitaciones en albergues de ONG como alternativa.

Y este es el gran problema de la política municipal de vivienda. Siguen creyendo que la vivienda “social” es cosa de ONG, de albergues, de unos pocos meses. Una persona que no puede permitirse un alquiler en el mercado no va a solucionar su situación en esos pocos meses. ¡Esta semana hemos tenido que ir a un hostal para evitar que el Ayuntamiento echara a la calle a una de esas familias! Por no hablar de lo que significa para una familia de cuatro, cinco miembros, con menores en edad escolar, vivir en una habitación de hostal. Pero así es: el Ayuntamiento declara que se trata de acoger a personas de la Campaña del Frío, y ya tenemos servida la guerra entre pobres.

¿Qué es la Obra Social PAH? ¿Cuántos edificios hay ahora mismo recuperados en el barrio? ¿A cuántas familias alojan?

La Obra Social PAH es el recurso que tiene la PAH en todo el Estado para, por un lado, dar solución a las familias desahuciadas (esa solución que reclamamos a las administraciones públicas); y por otro de seguir haciendo visible la especulación urbana cuyas consecuencias sufrimos. Consiste en recuperar esos tres millones de pisos vacíos que los bancos tienen en propiedad y no sacan al mercado. En algunos casos, bloques enteros. ¡Eso es letal también para los barrios! ¿Quién puede por ejemplo vender el pan en una calle con cuatro bloques tapiados?

Ahora mismo en el barrio tenemos varios bloques recuperados: Obra Social LLerena, el más antiguo y emblemático para nosotras, de la que recuperamos hasta el gimnasio para todas las vecinas del barrio que quieran venir; Obra Social Monte Perdido, un bloque que ha pasado de mano en mano de fondos de inversión porque ni siquiera se regularizó su existencia en el Catastro, para que os hagáis una idea de cómo se ha construido en la burbuja; Obra Social Callejo, en San Diego. Y varias decenas de viviendas individuales propiedad de fondos de inversión. Algunas, a los pocos días de los desahucios.

Una de los bloques ocupados más antiguos es el de la c/ Llerena. ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación y en qué situación se encuentra ahora?

Pues el bloque de Llerena sigue en pie de lucha. Llerena es mucho más que un edificio para nosotras. Lo recuperamos en enero de 2012, cuando ni siquiera nuestro grupo de Vivienda formábamos parte de la PAH. Es casi tan antiguo como la propia PAH en Vallekas. La propiedad, la SAREB o el ‘banco malo’, ha roto más de 3 años de contactos para el realojo de las familias. Y hablamos de casi 40 personas: familias, personas solas, algunas con necesidades serias de salud, que estarían en la calle de no haber sido realojadas en Llerena. SAREB además ha reabierto el procedimiento judicial por usurpación contra las habitantes del bloque. Si el juzgado da la razón a SAREB, pues nos encontraremos en un proceso de desahucio otra vez, y otra vez lo pararemos.

En noviembre celebramos el segundo pahsacalles con Llerena como protagonista, para hacer visible esta situación pero también para mantener la moral. Exigimos a SAREB la retirada inmediata del procedimiento para negociar. Este edificio ha vivido peritajes en los que sugería desalojar a las familias porque podía existir algún tipo indefinido de “riesgo”. ¿Qué sucede? ¿Mágicamente este “riesgo” ha desaparecido ahora que suben los alquileres?

¿Conocéis la empresa DESOKUPA, que ejecuta desalojos extrajudiciales? ¿Cómo actúan?



Desokupa es únicamente una empresa. Hay muchas más empresas que hacen trabajo de sicarios contra familias en situación irregular o contra simples inquilinas. También hemos tenido noticia de acoso a personas sin hogar, acusándolas sin prueba alguna de todo tipo de delitos. Y esto bajo la inoperancia o pasividad de la policía, que es el colectivo que debería tener el patrimonio de la vigilancia urbana, como mínimo y sin entrar en esto.

La cuestión es que ya hemos sufrido acciones similares en Obra Social PAH, antes incluso de que se empezara a oír hablar de Desokupa. Lo desconcertante es que estas acciones extrajudiciales, que van desde dejar notas en la puerta a amenazar físicamente o dañar las entradas a los suministros, no son solamente ejecutadas por empresas de seguridad. Oyes “Desokupa” y te imaginas a señores de dos metros musculados. No es así, las labores de coacción las están llevando a cabo gestorías, empresas de recobros, y hasta empresas de reformas. Pero en la PAH tenemos ya elaborada una guía para usuarias. Al final la base de lo que hacemos siempre es el apoyo mutuo y ya nos ha sucedido, pero lo repetimos aquí:

Si estás sufriendo acoso para dejar tu casa, ven a visitarnos los miércoles. Te apoyaremos y te acompañaremos. Mientras tanto, ten a mano siempre los documentos que acrediten que vives en la casa: empadronamiento, recibos… y llama a la policía con ellos en mano si es necesario. De tu casa podrá echarte un juez… o no. Pero desde luego, nunca estos individuos. No estás sola. Esta es la base de la PAH.

_____________________

La PAH Vallekas se reúne todos los miércoles en La Villana de Vallekas, calle Montseny, 35. Cerca del metro de Nueva Numancia, cerca del Mercado de Doña Carlota.