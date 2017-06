Entrevista a “El Lado de Afuera”

un programa de radio feminista desde el norte de Madrid

“Hay veces en que el mundo resulta mucho más fácil de ser asimilado, cuando contemplamos nuestra vida en tercera persona. Desde arriba, desde el más afuera de los lados posibles”.- Historia Argentina de Rodrigo Fresán.

En las próximas líneas entrevistamos a Miriam, fundadora del programa de radio “El Lado de Afuera”, un espacio feminista quincenal dedicado, según sus propias palabras, “a proyectos, experiencias, personas… que se cuestionan la realidad y día a día construyen espacios que van más allá de lo que nos han contado que tenía que ser la vida”.

Si vives en el norte de Madrid, cerca del barrio de Hortaleza donde se emite, puedes escucharlo a través de las ondas todos los miércoles a las 16h en Radio Enlace (107.5 FM). Si te pilla más lejos, puedes encontrar todos los podcast en su blog: elladodeafuera.wordpress.com

Empecemos por el principio, ¿cuándo, cómo y por qué surge El Lado de Afuera?

El Lado de Afuera surge en junio de 2015 en un taller que se organizaba en La Zagala de Lavapiés y que no tenía nada que ver con la radio. Allí trabajamos en el plano personal, relacional y comunitario y, en una sesión, poniendo en común aprendizajes y trayectorias vitales sentí que quería devolverle a lo comunitario los proyectos y experiencias que me habían ayudado a crecer y a deconstruirme en los últimos años. Yo ya participaba en Radio Enlace por aquel entonces con Manoteras Cuenta, un magazine sobre el barrio, y MicroOndas Kids, un proyecto juvenil también muy interesante; así que decidí empezar un programa en solitario y utilizar la radio para dar voz a proyectos feministas y a temas que no suelen aparecer en los medios.

¿Qué temáticas soléis tratar en los programas? ¿Qué criterios usáis a la hora de elegirlas?

El criterio para elegir los temas suele ser personal, sobre todo en la primera temporada del programa en la que me apetecía visibilizar proyectos que habían tenido un gran impacto para mí, como el monólogo No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. Han sido programas creados desde las entrañas, con temas que me removían en ese momento y a los que de alguna manera necesitaba poner voz. Esto puede sonar muy egocéntrico, pero uno de los objetivos del programa tiene que ver con la máxima de que lo personal es político y que partimos del cuerpo y de la propia experiencia para plantear los temas. Además de entrevistar a personas o a colectivos, solemos recopilar audios de mujeres que de manera anónima deciden compartir su historia. Cuando grabamos los programas dedicados al acoso callejero, pedí a mujeres de mi entorno que compartieran sus testimonios y, para mí, una manera de cuidarlas fue compartir también mis propias historias.

En los últimos meses hemos podido escuchar varios programas en formato tertulia bajo el nombre de “Café con sexo”, ¿qué nos puedes contar sobre ellos? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo espacio?

“Café con sexo” es una tertulia de sobremesa dedicada a repensar la sexualidad desde un punto de vista feminista en la que me acompañan Mónica Quesada y Gloria Arancibia, ambas sexólogas y psicólogas con mucha experiencia en este ámbito. Es un espacio muy divertido en el que los oyentes nos envían sus audios respondiendo a tres o cuatro preguntas que les planteamos previamente y son sus respuestas las que nos dan pie a la reflexión. Hemos hablado de la masturbación, de la primera experiencia sexual, de seducción y de otros temas, siempre con el objetivo de desmontar mitos y prejuicios para vivir una sexualidad más libre y placentera.

Recientemente habéis inaugurado también nuevas secciones en el programa, ¿en qué consisten?

Una de ellas está dedicada a repasar la historia del arte con una mirada feminista. En cada programa, Ana recupera artistas que han sido invisibilizadas o injustamente atendidas por la crítica y que están relacionadas con el tema que se aborda en esa ocasión. Por otro lado, la sección de Marta está dedicada al cine y en ella nos trae sus recomendaciones cinematográficas para continuar reflexionando desde otros puntos de vista. En definitiva, ambas complementan y enriquecen la entrevista que realizamos en cada programa.

Además de estas secciones y de “Café con sexo”, estamos emitiendo audios de charlas organizadas en la librería Traficantes de Sueños para acercar estos espacios a los oyentes de Hortaleza. Hasta ahora hemos escuchado la presentación de los libros Coño Potens, de Diana J. Torres y de Polifonía amorosa, de Laura Latorre, y una de las conferencias que dio la antropóloga argentina Rita Laura Segato sobre violencia contra las mujeres.

Para ir terminando, nos gustaría que nos hagas una pequeña recomendación de algunos de los programas que consideres más interesantes, memorables, o que simplemente más hayas disfrutado. Cualquier otra cosa que nos hayamos dejado en el tintero y que quieras añadir, ¡adelante!

Pues el primero que os recomendaría es el del acoso callejero del que os hablaba antes, bueno, en realidad son tres. El primero son solo testimonios, y en los otros dos, además escuchar las experiencias personales de las participantes, entrevistamos a Kika Fumero sobre la obra de teatro “Las que callamos”, en la que se reflexiona sobre estos acosos y a Bea, profesora de autodefensa feminista de aquí de Madrid. Con estas entrevistas queríamos ir más allá de la culpa, la vergüenza o la impotencia que a veces generan estas agresiones y ofrecer herramientas para convertir estas emociones en acciones que pongan fin al acoso callejero. Creo que han sido los programas que más he disfrutado, aunque también han sido los más duros, porque escuchar en bucle las historias de agresiones mientras editaba y pensaba cómo ordenarlos te hace revivir situaciones y remueve mucho. Pero que haber tenido la oportunidad de compartir ese proceso, en el que muchas hablaban por primera vez de agresiones que habían sufrido en su infancia y que habían olvidado ha sido precioso, y saber que algunas mujeres se habían sentido más fuertes y decididas a reaccionar después de haber escuchado a otras compartir sus experiencias y sus trucos para hacer frente a las agresiones ha sido impagable.

Cambiando de tercio, os recomiendo el programa dedicado al Autocoñocimiento, que emitimos en septiembre de 2016 y en el que hablamos sobre la fisionomía de la vulva, sobre los tabús que rodean los genitales y sobre algunas técnicas para reconectar con nuestro coño. Este fue el germen de Café con Sexo, porque entrevisté a Gloria y a Mónica por separado y nos divertimos tanto, que decidimos grabar juntas cada mes.

Y para cerrar, uno más reciente, el que emitimos el Día de la Visibilidad Lésbica y que hemos titulado “Soy lesbiana”. En este programa combinamos audios de mujeres con distintas situaciones y edades con las entrevistas a la cantautora Alicia Ramos y a Lorenza Machín, una activista feminista canaria de 72 años que transmite una fuerza y unas ganas de vivir muy inspiradoras.

En las entradas del blog, además de los podcast, podéis encontrar una lista con nuestras recomendaciones para seguir investigando y con la Playlist que ameniza cada programa.