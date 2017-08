Las organizaciones libertarias ante el atentado de Barcelona

CNT ante el atentado de Barcelona

Desde la Confederación Nacional del Trabajo mostramos nuestra más absoluta pena, indignación, confusión y dolor ante el atentado sufrido esta tarde en Barcelona.

Una vez más ha sido el pueblo, la población civil, la gente corriente, la que ha sufrido las consecuencias de guerras que no son suyas. Una vez más el pueblo vuelve a poner el sufrimiento y los muertos.

Esta vez ha cambiado la localización, ha cambiado el lugar. Esta vez ha sido golpeado el corazón de Barcelona. Pero otra vez el objetivo ha sido el mismo: la población civil desarmada e inocente.

Ya sea en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Londres, París, Berlín, el Mediterráneo o en las vallas de Melilla, volvemos a convertirnos en víctimas propiciatorias, en daños colaterales de una guerra entre bandos que desconocemos, que no repara en medios ni límites para alcanzar sus objetivos, que no conoce el significado de la palabra “amor”. Bandos para los que el poder está por encima de las personas y de la vida. Bandos que no nos representan.

Estamos seguros de que ningún acto vil y despreciable como éste conseguirá convertirnos en lo que no somos. No van a conseguir enfrentarnos a nuestros hermanos y hermanas de clase. A buen seguro, este acto rastrero debe servir para vernos reflejados, para comprendernos y para reforzar nuestras convicciones morales de solidaridad y apoyo mutuo entre las personas y los pueblos.

Frente a aquellos que predican la intolerancia, la persecución al diferente o la superioridad religiosa, racial o de clase, nos levantamos como pueblo valiente, diverso y luchador.

Todo nuestro amor a los que sufren.

CNT Barcelona

La CGT ante la barbarie de Barcelona

Hoy nos ha tocado de cerca. Esta tarde en Las Ramblas de Barcelona ha habido un ataque contra las y los peatones que ha provocado un número indeterminado de víctimas. Mientras seguimos con atención y preocupación las diferentes informaciones que nos están llegando, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya queremos hacer patente lo siguiente:

Mostramos nuestra solidaridad con las víctimas de este ataque. Una solidaridad que hacemos extensiva a todas las víctimas civiles de ataques, hechos por grupos armados y ejércitos, en diferentes lugares del mundo hoy y otros días del año.

Hacemos patente, de manera clara, contundente e inequívoca, que la xenofobia, el racismo y el odio entre culturas son expresiones del fascismo. Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo tenemos otros programas de lucha para transformar la sociedad, que pasan por la libertad, el internacionalismo, la solidaridad y el apoyo mutuo.

Igualmente queremos manifestar que la militarización del espacio público, como la que hace meses que estamos sufriendo con policías armados con ametralladoras en medio de las calles de muchas poblaciones y barrios, no es la solución real para evitar hechos como los que han pasado hoy en Barcelona. Lucharemos, pues, para evitar que esta situación tan trágica sea utilizada por los diferentes gobiernos para endurecer la legislación penal, con la excusa de la lucha antiterrorista, y aumentar la represión y la militarización de nuestro día a día.

Paremos el fascismo, venga de donde venga.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT de Catalunya

Solidaridad con las víctimas del atropello terrorista

Por Embat, Organització Llibertària de Catalunya [en catalán en su web]



Creemos que, en primer lugar, las organizaciones populares deben defender por encima de todo la serenidad y el apoyo a todas las personas afectadas.

Igualmente creemos que es importante que reforcemos nuestra capacidad crítica y de análisis con calma, sin caer en la paranoia. Sabemos que los liberticidas querrán aprovechar esta tragedia para recortar libertades y atacar el movimiento contra la turistificación y la gentrificación o lo que lucha contra la carestía de la vida.

Si se confirma la tesis del atentado de motivación yihadista debemos continuar exigiendo el fin de la hipocresía por parte de las instituciones. Exigir el fin inmediato de cualquier ayuda a la financiación de Occidente de los movimientos islamistas y yihadistas (utilizados como ejércitos subsidiarios a las guerras de Oriente Próximo), el bloqueo de los países que proporcionan cobertura material (bien conocidos por todos) y el apoyo explícito a las poblaciones y movimientos como el Movimiento de Liberación Kurdo que se encuentran en primera línea de la batalla contra el grupos salafistas y yihadistas.

Sobre el atentado en Barcelona. Frente a su odio: solidaridad

Por Apoyo Mutuo

Desde Apoyo Mutuo, iniciativa política por la transformación social, queremos mostrar nuestra total solidaridad con las víctimas de los sucesos ocurridos en Barcelona. Las muertes por odio de civiles inocentes en cualquier parte del mundo siempre serán injustificables.

En caso de confirmarse el origen yihadista del atentado, nos gustaría remarcar algunos puntos que consideramos de interés, pues la lucha contra las ideologías de odio y terror son un deber de cualquier persona que desee un mundo libre de dichas expresiones políticas.

1. Las mayores víctimas del terrorismo yihadista, hoy encarnado por el ISIS, se producen en territorios de mayoría musulmana. Son los propios seguidores de esta religión quienes día a día son atacados por esta facción de extrema derecha fascista religiosa.

2. ISIS es una organización de extrema derecha que mediante el terror busca disciplinar a la población en los territorios de mayoría musulmana y generar odio étnico allá donde no son mayoría. El odio hacía el mundo musulmán en Occidente es la gasolina que necesita el yihadismo para extenderse y crecer. No podemos permitir que el odio se extienda entre nuestras comunidades. No dejemos que se salgan con la suya.

3. ISIS no nace de la nada. Es la plasmación de décadas de intervencionismo militar de Occidente en Oriente. La corriente ideológica de ISIS fue promovida por Estados Unidos y sus aliados en Oriente para hacer frente a la influencia Soviética dentro del marco de la Guerra Fría. Hoy, esta corriente a camino entre el Wahabismo y el Salafismo es impulsada por grandes aliados de Occidente como Arabia Saudi, Qatar o Turquía, que invierten grandes cantidades de dinero en financiar dicha ideología. Debemos cortar relaciones con aquellos Estados que promuevan el odio.

4. El miedo y terror que hoy se ha vivido en Barcelona es de lo que huyen los miles de refugiados que se juegan la vida cruzando de forma precaria el mar Mediterráneo. Acoger a las víctimas del terrorismo es un deber de toda persona solidaria y democrática. ISIS ha barrido con gran parte de Siria, Irak y distintas zonas africanas como el Sahel.

5. La mejor forma de luchar contra la extrema derecha islámica desde los movimientos sociales es generar comunidades inclusivas, interculturales e integradoras. La generación de comunidades separadas en “ghettos” solo fomenta el distanciamiento e incomprensión entre culturas. La convivencia dentro de marcos democráticos es el mejor freno a la generación de capas de población excluidas que busquen refugio en ideologías de odio.

6. Urge desarrollar un movimiento popular internacionalista de apoyo a las comunidades musulmanas amenazadas por el wahabismo, a los movimientos seculares y laicos de Oriente Medio y a los movimientos políticos que busquen una solución a la conflictiva convivencia desde el respeto, la igualdad y los valores democráticos. De estos, es el Pueblo Kurdo, que mediante la lucha armada han conseguido hacer retroceder a ISIS, el que en mayor grado ha desarrollado un sistema social multiétnico, respetuoso y democrático, que se ve plasmado en la Federación Democrática de Siria del Norte.

Barcelona será siempre la Rosa de Foc, la ciudad rebelde y de la resistencia antifascista. Los fantasmas del fascismo europeo vuelven a asomar la cabeza de la mano del fascismo islámico. Por la memoria de las víctimas, hoy como ayer ¡No pasarán!

Apoyo Mutuo