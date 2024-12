La historia se repite, primero como farsa, luego como tragedia. Por qué los demócratas son responsables del regreso de Donald Trump al poder

Al hilo del triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones en EEUU de principios de noviembre, compartimos este interesante artículo, escrito por el colectivo anarquista Crimethinc, que hemos traducido del inglés y resumido, sobre la responsabilidad del Partido Demócrata en su victoria. Y es que la alternativa a Trump, lejos de confrontar con sus ideas más reaccionarias, las integró en su programa

Durante mucho tiempo hemos argumentado que en el siglo XXI, el poder estatal es una patata caliente. Debido a que la globalización neoliberal ha dificultado que las estructuras estatales mitiguen el impacto del capitalismo en la gente común, ningún partido puede mantener el poder estatal por mucho tiempo sin perder credibilidad. En las elecciones de 2024, tanto Kamala Harris como Donald Trump ya estaban empañados por su relación con el poder estatal, pero Harris era la asociada a la administración reinante. Esta es una de las razones por las que perdió. Decenas de millones de votantes de Trump apoyan su programa, sí, pero los votantes que lo llevaron a la victoria estaban esencialmente emitiendo votos de protesta.

Los demócratas han hecho todo lo posible para asociarse con el orden dominante: desplazando su política hacia la derecha, alejando el apoyo de los supuestos «izquierdistas» dentro de sus filas, desmovilizando los movimientos de protesta. Resulta que esta fue una apuesta perdedora en un momento en que la gente está hambrienta de cambio. Expliquemos, pues, por qué los demócratas son culpables de esta situación.

La policía

Los demócratas comenzaron la era Biden-Harris redoblando su apoyo a la policía, precisamente cuando millones de personas en todo Estados Unidos se preguntaban si era hora de buscar una forma más efectiva de abordar las crisis de pobreza y salud mental que seguir canalizando cantidades masivas de fondos públicos hacia la militarización de los departamentos de policía. Cuando Trump vuelva a ocupar el cargo en 2025, los departamentos de policía de todo el país que la administración Biden ha financiado y glorificado estarán a la vanguardia de la imposición de la agenda de Trump.

La Ley

Desde principios de la primera administración Trump, los demócratas centraron sus críticas a Trump en la idea de que lo que estaba haciendo era ilegal, utilizando el eslogan «Nadie está por encima de la ley». Como argumentamos en 2018,

Si estás tratando de sentar las bases para un poderoso movimiento social contra el gobierno de Trump, «nadie está por encima de la ley» es una narrativa contraproducente. ¿Qué sucede cuando una legislatura elegida por manipulación de distritos electorales aprueba nuevas leyes? ¿Qué sucede cuando los tribunales repletos de los jueces nombrados por Trump fallan a su favor? ¿Qué harás cuando el FBI reprima las protestas?

Ahora, con la Corte Suprema controlada por personas designadas por Trump y este preparándose para retomar el poder, veremos las respuestas a estas preguntas. Cualquiera que esté decidido a impedir que Trump lleve a cabo su agenda tendrá que estar preparado para violar las leyes que su legislatura aprobará y que los jueces de Trump aplicarán.

Marchar bajo la bandera de «nadie está por encima de la ley» es escupir en la cara de todos aquellos para quienes el funcionamiento diario de la ley es una experiencia de opresión e injusticia. Es rechazar la solidaridad con los sectores de la sociedad que podrían darle a un movimiento social contra Trump fuerza en las calles. Por último, se trata de legitimar el mismo instrumento de opresión —la ley— que Trump eventualmente usará para reprimir su movimiento.

Los medios de comunicación

Cuando los dueños de Twitter se la vendieron a Elon Musk en 2022, entendieron que estaban poniendo el control de la principal plataforma de comunicación política del siglo XXI en manos de un megalómano de extrema derecha. Una de las primeras cosas que hizo Musk fue prohibir algunas de las cuentas anarquistas más conocidas que habían ayudado a movilizar a la gente durante la primera administración Trump. Este fue un paso en el proceso de reducir Twitter a un vehículo para la propaganda de extrema derecha. Como argumentamos en su momento,

La adquisición de Twitter por parte de Musk no es solo el capricho de un plutócrata individual, sino que también es un paso hacia la resolución de algunas de las contradicciones dentro de la clase capitalista, para establecer mejor un frente unificado contra los trabajadores y todos los demás que reciben la violencia del sistema capitalista.

De hecho, la financiación de una camarilla de multimillonarios fue uno de los principales factores que permitieron a Trump ganar las elecciones de 2024. Los multimillonarios pudieron cambiar sus lealtades en parte porque, con las plataformas de comunicación y las protestas callejeras bajo control, no tenían que temer que una segunda administración de Trump creara un caos que sería malo para los negocios, lo que nos lleva al siguiente punto.

Vaciar las calles

El esfuerzo de los demócratas por desacreditar y desmovilizar el movimiento contra la policía les hizo el juego a sus adversarios, preparando el camino para que Trump regresase al poder sin resistencia.

Al competir con los republicanos para afirmarse como el partido de la ley y el orden, los demócratas permitieron a estos llevar el discurso sobre el «crimen» tan a la derecha que Trump y sus secuaces podrían basarse en la retórica sobre el delito a pesar de que el crimen violento ha estado disminuyendo durante años.

Al mismo tiempo, los demócratas han tratado de evitar que nuevos movimientos cobren impulso. Cuando se restringió el acceso al aborto en todo el país, por ejemplo, los demócratas hicieron todo lo posible para impedir una movilización popular efectiva en respuesta.

¿Benefició a las perspectivas electorales de los demócratas para 2024 vaciar las calles? Volvamos a 2020 para encontrar una respuesta. En ese momento, en un artículo de opinión tras otro, los centristas expresaban su preocupación por que los enfrentamientos callejeros de mayo y junio de 2020 pudieran inclinar la elección a favor de Donald Trump. De hecho, el registro de votantes demócratas en junio de 2020 aumentó en un 50%, mientras que el registro de votantes republicanos creció solo un 6% ese mes. Aquellos que citaron las protestas como un factor para determinar cómo emitieron sus votos en 2020 votaron por Joe Biden por un margen del 7%. En otras palabras, la revuelta de George Floyd ayudó a que Biden fuera elegido.

Y recuerden: la revuelta de George Floyd no comenzó con una campaña de registro de votantes. Despegó con el incendio de una comisaría. Según una encuesta de Newsweek, el 54% de los encuestados creía que esto estaba justificado. Si eso no hubiera ocurrido, el movimiento no habría logrado impulsar las protestas frente a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y otros en el discurso público, y no habría habido ninguna ganancia electoral para el Partido Demócrata. No hay manera de crear movimientos poderosos sin tomar medidas reales contra las causas de la injusticia. Por tanto, como partido que coopta los movimientos de resistencia, los demócratas se habrían beneficiado de movimientos más poderosos en 2021-2024. Pero prefirieron perder.

El trinquete político

La campaña de Harris recibió el apoyo del expresidente George W. Bush, la exrepresentante Liz Cheney, el locutor de radio conservador Charlie Sykes y muchas otras figuras de derecha. Esto no se debió solo a que la agenda de Trump era impactante incluso para aquellos que anteriormente representaban el rostro del establishment republicano, sino también porque Harris representaba un proyecto político centrista, permitiendo que los republicanos determinen el discurso sobre temas como la inmigración.

El sistema bipartidista de EE.UU. funciona como un trinquete, con el Partido Republicano tirando constantemente de la política pública y el discurso permisible hacia la derecha, mientras que los demócratas, al tratar de adquirir el poder persiguiendo el centro político, sirven como un mecanismo que evita que la política y el discurso retrocedan.

Esta estrategia ha ayudado a los republicanos a normalizar lo que alguna vez fueron ideas marginales sobre la inmigración y el crimen, pero no ha hecho que los demócratas sean más elegibles.

Para retroceder, podemos ver que la victoria de Trump en 2024 marca un punto de inflexión crucial en el discurso político del siglo XXI. Cuando Trump fue elegido en 2016, el consenso neoliberal parecía invencible. Su victoria parecía representar una casualidad en la que un político atípico había llegado al poder cooptando la retórica del llamado movimiento antiglobalización. Hoy, está claro que el apogeo del consenso neoliberal ha terminado y algo más tendrá que venir después. Sin embargo, durante décadas, los demócratas han colaborado con los republicanos para aplastar los movimientos que proponen una alternativa. Suprimieron a las fuerzas dentro de su campo, como la campaña de Bernie Sanders, que representaba un camino a seguir; esto fue lo que hizo posible que Trump se presentara falsamente como un representante de la rebelión.

Desensibilizar al público

Finalmente, la administración Biden ya ha hecho gran parte del trabajo para desensibilizar al público en general respecto al programa de una segunda administración Trump. Sobre todo, lo ha logrado apoyando al ejército israelí en la realización de un brutal genocidio en Gaza. Al hacerlo, Biden y Harris han acostumbrado a millones de personas a la idea de que la vida humana no tiene ningún valor inherente, que es aceptable masacrar, encarcelar y atormentar a las personas en función de su estatus en un grupo demográfico específico.

Este es exactamente el entorno que permitirá a Donald Trump llevar a cabo el tipo de políticas internas brutales que pretende llevar a cabo cuando regrese al cargo en dos meses y medio.

El camino por delante

En última instancia, no podemos culpar a los demócratas de todo. Somos nosotros los que no logramos construir movimientos lo suficientemente poderosos como para sobrevivir a sus esfuerzos por reprimirnos. Somos nosotros los que todavía no estamos preparados para impedir que Trump deporte a millones de personas y canalice miles de millones de dólares más a los multimillonarios y al aparato de seguridad del Estado.

Afortunadamente, esta historia aún no ha terminado

Tenemos la responsabilidad de no dejar que las estadísticas electorales nos desmovilicen. Como escribimos en 2016, en respuesta a la primera victoria de Trump,

Las elecciones sirven para representarnos los unos a los otros en nuestros peores momentos, destilando los aspectos más ofensivos, cobardes y serviles de la especie. Muchas personas que nunca arrebatarían personalmente a una madre de sus hijos son capaces de respaldar la deportación desde la privacidad de una cabina de votación, al igual que la mayoría de las personas que comen carne nunca podrían trabajar en un matadero. Si no fuera por la alienación que caracteriza al propio gobierno, la mayoría de las feas políticas que componen la agenda de Trump nunca podrían implementarse.

Habrá una breve ventana de posibilidad ahora cuando millones de personas que habían contado con los demócratas para mantenerlos a salvo despierten. Tenemos que actuar de inmediato para ponernos en contacto unos con otros, para restablecer todo lo que hemos perdido desde el año 2020.

Tenemos que emprender proyectos proactivos que nos distingan de los partidos políticos, proyectos que muestren lo que todos tienen que ganar con nuestras propuestas, y que ofrezcan oportunidades a personas den todos los ámbitos de la vida para que se involucren en el proyecto de cambiar el mundo a mejor. La buena noticia es que podemos hacerlo. Lo hemos hecho antes. Nos vemos en primera línea.