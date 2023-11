La situación en la Franja de Gaza es cada día más catastrófica. En el momento en el que escribimos estas líneas, la cifra de muertos en Gaza desde el pasado 7 de octubre asciende a unos 11.320 (4.600 de ellos, niños) y 29.200 heridas. En un intento de comprender mejor la situación en la región, 161Crew ha entrevistado a un anarquista israelí y el portal A las Barricadas ha traducido la entrevista al castellano, la cual versa sobre el movimiento anarquista moderno, la ocupación israelí de Palestina, la resistencia contra él y las perspectivas de futuro.

Hola. ¿Quizás podríamos comenzar presentándote rápidamente?

Claro. Soy un anarquista de Haifa, Palestina ocupada. Ha estado activo durante más de una década, principalmente en el movimiento anticolonial y de solidaridad con los palestinos, la liberación animal y las cuestiones ecológicas.

¿Cómo te convertiste en anarquista?

La respuesta corta es que gracias al punk. La respuesta más larga es, por supuesto, un poco más difícil. Al crecer como un colono bajo un régimen colonial de apartheid, en el lado «correcto» de la valla, siendo visto como judío por el Estado, naturalmente se espera que no te rebeles y te conviertas en un guardia de prisión más, como el resto de tu comunidad. Estás creciendo rodeado de imágenes militaristas, adoctrinamiento sionista en la escuela y acontecimientos históricos como el holocausto y la religión judía se utilizan como armas para impulsar el patriotismo y la propaganda nacionalista. La versión del judaísmo que se enseña aquí es que somos el pueblo elegido, esta tierra nos pertenece por decreto divino, Dios es un agente inmobiliario que puede ser invocado en cualquier disputa de tierras, y el resto de personas están destinadas a ser ciudadanas de segunda clase como mucho.

Es realmente difícil explicar a los compañeros que viven en el extranjero cuán colectivo es el proyecto sionista. Israel no tiene una sociedad civil real; todo es aceptable, siempre que esté dentro de unos límites muy limitados y predefinidos. Puedes ser izquierdista, gay, friki, lo que quieras (somos liberales ilustrados y hay lugar para todos), pero sé sionista, sirve en el ejército, sé un ciudadano leal y no fuerces. Si puedes, sé también blanco y rico además. Cualquier paso fuera del consenso nacional y eres un traidor ilegítimo.

La visión estrecha o la rebelión dentro del panorama sionista se puede demostrar, por ejemplo, en el movimiento de protesta masiva contra la reforma judicial para «salvar la democracia israelí» durante unos pocos meses (actualmente en suspenso debido a la guerra) . Incluso cuando cientos de miles de israelíes salieran a las calles cada fin de semana contra lo que es claramente un intento de golpe de extrema derecha, seguirían haciendo cualquier cosa, excepto mencionar el apartheid y la ocupación de los palestinos, y lucharían para salvar la «democracia judía”; es decir, un régimen de superioridad étnica sólo para ellos, el status quo. Los dos lados de este movimiento caracterizan un conflicto entre los colonos internos sobre cómo gestionar mejor el apartheid: el enfoque liberal versus el enfoque fascista. Obviamente, gane quien gane, las poblaciones no judías de esta tierra, en primer lugar los palestinos, siempre perderán.

Entonces, dado este contexto, la «izquierda israelí» no apela a nadie que busque justicia real para este lugar. Para mí, dada la naturaleza de la situación aquí, los colonos con buena conciencia que buscan unirse a la resistencia anticolonial, que es el único movimiento revolucionario en la región y la vanguardia de cualquier cambio radical real, no pueden hacerlo como israelíes, desde dentro de la sociedad israelí, para buscar formas de reformarla y mejorarla. Por el contrario, debemos despojarnos de cualquier identidad colonial y desarrollar herramientas y recursos para una traición racial efectiva. Debemos desarrollar una política antiisraelí, volvernos contra nuestra sociedad y unirnos a los oprimidos y los colonizados, bajo sus términos y liderazgo. El anarquismo me da tanto el lenguaje como las herramientas para imaginar esta política. Para mí, no existe una «sociedad anarquista» por la que luchar, ya que éste no es un objetivo final; veo el anarquismo como un movimiento de resistencia, un arsenal de herramientas para que los oprimidos de todo el mundo luchen contra la distopía actual, y esto es principalmente lo que me atrae hacia ello.

Solías estar involucrado en un proyecto llamado «Radical Haifa», pero nos dijiste que ya no existe. Me parece una iniciativa muy interesante. ¿Puedes contarnos más al respecto?

¡No hay mucho que contar, la verdad! Teníamos un pequeño grupo de amigos en Haifa, organizados como un colectivo anarquista hace unos años. Hicimos cosas como tener un proyecto de apoyo mutuo y distribución de alimentos durante los confinamientos por el Covid, iniciar otras organizaciones comunitarias y unirnos a luchas locales en la ciudad. El grupo actualmente no está activo, aunque quizás en un futuro próximo aparezca un nuevo colectivo. Mientras tanto, Radical Haifa se convirtió principalmente en una cuenta de Twitter, en la que circulaban noticias y análisis de Palestina desde una perspectiva pro-resistencia y antiautoritaria, y después de que los fascistas compraran la plataforma, la cuenta se trasladó a Mastodon/Kolektiva.

Uno de los grupos anarquistas más conocidos procedentes de esa zona parece ser Anarquistas contra el Muro. ¿Estuviste involucrado? ¿Cuál es tu opinión sobre ese grupo?

Anarquistas Contra el Muro fueron definitivamente el grupo más activo y significativo entre los radicales y antiautoritarios israelíes durante la década de 2000. Nacido en medio de la 2ª Intifada, por activistas solidarios que participaban en luchas locales en pueblos de Cisjordania contra la construcción del muro del apartheid, su principal significado residió en el hecho de que rompió todas las normas y reglas de operaciones establecidas de la izquierda israelí. Por una vez, las personas de ambos lados de la valla no se encontraron como enemigos, ni como un espectáculo superficial de «coexistencia», sino como luchadores por la misma causa, camaradas, coconspiradores y cómplices, en igualdad de condiciones. Se priorizaron aspectos de co-resistencia y lucha conjunta, y bajo un régimen como éste, la mera acción de tratar a un palestino como un ser humano y un amigo era suficiente para que fuera considerado radical y fuera de la forma habitual de operar, inclusive la izquierda del establishment.

Durante su apogeo, el grupo pudo llevar a cientos de israelíes a Cisjordania, para manifestarse directamente con los palestinos y experimentar la resistencia de primera mano. Además, se han llevado a cabo muchas acciones directas, como dañar físicamente la valla y sabotear el equipo. Al final, sin embargo, el grupo se fue extinguiendo poco a poco y ya no existe. Personalmente, estuve involucrado cerca del final, cuando era un adolescente proveniente de la entonces escena anarco-punk de Tel Aviv, y como muchas iniciativas de solidaridad radicales bien intencionadas organizadas por personas del lado privilegiado en un contexto colonial, el grupo no era exactamente inmune a las relaciones de poder y a un comportamiento jerárquico oculto. Hacia el final se han hecho muchas críticas sobre el grupo y sobre el papel que realmente tienen los colonos que se unen a la resistencia anticolonial. En cierto momento, también vimos que algunos de nuestros privilegios se nos escapaban físicamente y se hizo imposible actuar a la antigua usanza. «Investigadores» de derecha se infiltraron en una manifestación con cámaras ocultas e imágenes difundidas por televisión. Los camaradas se metieron en problemas legales por acciones directas de una manera que paralizó su capacidad de continuar. Otros han sido engañados y atacados por fascistas. La situación política ha cambiado y con ella los medios de lucha disponibles. En general, creo que fue una experiencia valiosa con muchas lecciones para enseñar a los camaradas de todo el mundo.

¿Hay algo parecido a un movimiento anarquista en Israel ahora?

Bueno, considerando que vivimos en una época en la que cualquiera que tenga una conexión WIFI puede ser una célula anarquista, ¡definitivamente puedes decirlo! Aunque en realidad no tanto. Realmente no hay un movimiento. Yo diría, en el mejor de los casos, individuos dispersos aquí y allá, alguna subcultura juvenil, alguna estética, pero no estructuras, grupos o incluso discusiones realmente organizadas. En términos generales, diría que la sociedad israelí es muy derechista, incluida su clase trabajadora, y a la gente se le enseña a vivir con un ataque de ansiedad constante y a ver el estado de un gran padre protector, sin el cual todos estamos condenados. Pedir a los israelíes que abandonen el Estado es hablar con ellos en un idioma extranjero. En esas condiciones, no creo que estas ideas tengan ninguna posibilidad de difundirse y volverse populares aquí en el corto plazo. Sin embargo, creo que existe la posibilidad de que se convierta en un fenómeno en los límites del imperio, no como un movimiento israelí, sino como un movimiento de desertores y traidores raciales, dispuestos a unirse a la lucha para liberar esta zona del imperialismo y el colonialismo. y el terrorismo de Estado, un movimiento minoritario, que podría sentar las bases de algo diferente. Pero ya veremos.

En algún momento recuerdo que parecía haber una pequeña pero activa minoría de «refuseniks», personas que se negaban a hacer el servicio militar a pesar de la prisión y la represión. ¿Qué magnitud tuvo y cómo fueron tratados en la sociedad israelí?

El movimiento de objetores de conciencia existe a pequeña escala en Israel desde hace muchos años. Realmente no puedo decir que se esté extendiendo y teniendo un impacto mayor, pero sin embargo es, por supuesto, un fenómeno muy positivo y estos adolescentes son muy valientes. Son tratados como traidores por la sociedad israelí en general y pueden pasar mucho tiempo en prisión. Hace apenas un par de meses, en lo que a estas alturas parece una noticia antigua, un grupo de adolescentes se negó a servir en el ejército y hubo una larga campaña para apoyarlos. Finalmente fueron liberados. Mesarvot (literalmente significa: negarse) es una organización que ayuda y acompaña a los objetores políticos por motivos antiocupación.

Por supuesto, debemos distinguirlo de otros movimientos de rechazo en Israel, algunos por razones sionistas. Hay organizaciones que apoyan a los reservistas del ejército en su decisión de no servir en los territorios ocupados de 1967, es decir, Cisjordania y la Franja de Gaza. Además, durante el movimiento masivo de «democracia israelí», algunos reservistas se niegan a servir hasta que desaparezca la «amenaza a la democracia». No tienen problemas con la ocupación, el apartheid y las constantes masacres y crímenes de guerra, pero cuando sus privilegios de clase media están en juego, ahí es donde trazan la línea. De todos modos, es importante mencionar que mientras escribo estas líneas, el genocidio en Gaza continúa y toda esta retórica ya no existe. Ahora todos se están uniendo detrás del ejército.

¿Conoce algún anarquista o antiautoritario palestino?

Dana El-Kurd, una académica palestina, en su libro ‘Polarizados y desmovilizados: legados del autoritarismo en Palestina‘ plantea el argumento de que la lucha palestina no sólo es anticolonial, sino también antiautoritaria en sus raíces. Durante los días de la 1ª Intifada, los palestinos tenían una sociedad civil vibrante, que organizaba espontáneamente comités locales para coordinar la lucha y abordar las necesidades de las comunidades locales. Este levantamiento fue de naturaleza democrática y se luchó contra la voluntad de la OLP. Incluso dentro de la OLP, como sostiene Edward Said en su libro «La cuestión de Palestina«, la estructura estaba organizada de una manera muy democrática, con debates internos y críticas abiertas, en completo contraste con la política en el mundo árabe, un área llena de regímenes reaccionarios, dictadores autoproclamados y monarcas desconectados. El movimiento de liberación de Palestina siempre fue el movimiento más democrático y progresista de la región e inspiró muchos otros movimientos y levantamientos antiautoritarios, algunos de ellos los vimos durante la Primavera Árabe y muchos aún están en curso. Muchos sostienen que la derrota de la izquierda palestina en el Líbano, el establecimiento de la Autoridad Palestina después de los acuerdos de Oslo y el ascenso del Islam político han cambiado el panorama, pero creo que muchas de las características originales siguen vigentes.

Dicho todo esto, no puedo decir realmente que los palestinos hayan tenido alguna vez un movimiento anarquista per se. Los anarquistas palestinos existen, pero al igual que entre los israelíes, no están realmente organizados como un movimiento, ni puedo decir que sea una idea popular. Sin embargo, creo que incluso si no se utiliza el nombre de anarquismo, los palestinos tienden a organizarse de manera anarquista, sin llamarlo así. Los nuevos grupos guerrilleros en Cisjordania en los últimos años, como la Guarida del León en Naplusa, la Brigada Jenin en Jenin y el Batallón Balata en el campo de refugiados de Balata, se organizan de forma no jerárquica y no son sectarios en principio, abiertos a todos los diferentes hechos que puedan revelarse. unirse. Estos grupos de jóvenes están completamente fuera del control de la Autoridad Palestina y de la vieja política de facciones y partidos, y su naturaleza impredecible y espontánea es un desafío para las autoridades israelíes. Esto también es válido para la lucha popular: las luchas en las aldeas de Cisjordania a las que fuimos como Anarquistas Contra el Muro fueron organizadas por comités populares locales, coordinándose entre sí y operando bajo principios democráticos.

En los últimos meses hemos sido testigos de pogromos a gran escala y crecientes ataques mortales por parte de colonos, que actúan aparentemente con total impunidad y luego desesperados ataques suicidas dirigidos a israelíes, etc. Parecía que era inevitable que esto terminara en una gran tragedia tarde o temprano. ¿Dirías que también era obvio para la gente de Israel o no tanto? ¿Fue deliberada la falta de reacción de las autoridades ante la violencia de los colonos para presionar aún más a la población palestina o fue simplemente una especie de indiferencia hacia ellos?

Teniendo en cuenta cómo Israel se ha construido sobre la base de la limpieza étnica desde 1948, es más que razonable suponer que esto es completamente deliberado. En Cisjordania vemos que la estrecha distinción entre «civiles» y «militares» en el contexto del apartheid se desvanece por completo, a medida que colonos y soldados extremistas trabajan mano a mano, a veces en colaboración y a veces ignorando los pogromos y permitiendo que ocurran. Muchas veces los palestinos que contraatacan son los que son reprimidos. Sin embargo, lo que está sucediendo actualmente debe verse en un contexto ligeramente diferente. Debe verse en el contexto de 16 años de asedio a Gaza, iniciado como un castigo colectivo después de que los palestinos que viven en los territorios ocupados en 1967 eligieran democráticamente al partido equivocado según Israel y Estados Unidos, y eligieron a Hamás. Después de que Fatah, el actual partido gobernante de la Autoridad Palestina, diera literalmente un golpe de estado con el apoyo occidental e israelí para permanecer en el poder, Hamas se apoderó de Gaza en una guerra civil en 2007, después de lo cual Israel encerró a sus 2 millones de habitantes, convirtiéndolo en el campo de concentración más grande del mundo. Además de controlar las fronteras de Gaza, el área marítima y el espacio aéreo, dictar quién puede entrar y salir, aprobar las mercancías entrantes y controlar plenamente la economía, Israel también había bombardeado Gaza casi anualmente, con muchas «operaciones militares» matando a miles de personas. Gaza se ha mantenido en un estado de catástrofe humanitaria durante muchos años.

En todo caso, el gobierno de Hamás en Gaza había permitido que el lugar permaneciera algo estable, bajo cierta gestión, y no se deteriorara hasta convertirse en un completo desastre y, por lo tanto, era útil para Israel, lo que les permitía seguir controlando Gaza y gestionando su población. Pero el problema con Hamás es que no son obedientes y, a diferencia de la «Autoridad Palestina» en Cisjordania, se niegan a ser completamente domesticados por Israel y mantienen su compromiso con la lucha armada. Lo que Hamás hizo el sábado 7 de octubre fue romper el gueto, tanto física como simbólicamente; rompieron las puertas que rodeaban Gaza y (re)ocuparon tierras dentro de Israel, y también se posicionaron como una fuerza más allá de su papel asignado como gobierno de Gaza. Se pusieron a la vanguardia del movimiento de liberación palestino, descolonizando tierras directamente. En muchos sentidos, esto fue inevitable y el resultado directo de las decisiones de Israel durante todos estos últimos años.

Las imágenes procedentes del sur de Israel el día del ataque del 7 de octubre fueron, por supuesto, muy difíciles de procesar emocionalmente. No hay nada que celebrar sobre la masacre de muchos civiles y, según todas las definiciones y estándares, esto es un crimen de guerra. Sin embargo, las cosas deben verse en contexto. Además, no hay ejemplos en la historia de un movimiento de resistencia y liberación puro y «limpio» que no matara a personas inocentes. Ya sea la resistencia al apartheid en Sudáfrica, la colonización británica de la India, la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos y la resistencia a la ocupación nazi en toda Europa, en todos esos casos murieron personas inocentes. Esto no es una justificación, pero la exigencia de purismo del movimiento de liberación palestino por sí sola no es realista. La mayor responsabilidad recae en el ocupante.

Probablemente habrá muchas teorías de conspiración sobre los últimos ataques sangrientos de Hamás en los próximos meses. En su opinión, como persona que vive allí, ¿cree que era posible que Netanyahu y compañía lo supieran y decidieran no actuar de inmediato, esperando que esto fuese su equivalente al 11 de septiembre y le permitiera permanecer en el poder? ¿O fue más bien la arrogancia y la subestimación del enemigo lo que dio lugar a los trágicos acontecimientos que todos presenciamos?

Evidentemente no hay forma de confirmar tal conspiración. Me gustaría evitar una mentalidad conspirativa y concluir que probablemente Israel realmente no es tan fuerte como se presenta. Lo que sabemos hasta ahora, como informaron los medios israelíes, es que el Shin Bet, el servicio de seguridad de Israel, algo equivalente al FBI en Israel, sospechó la noche anterior que algo podría suceder, pero nada de esta escala. Al parecer, el jefe del Shin Bet y las FDI fueron informados durante la noche de que miles de combatientes en Gaza se estaban moviendo hacia la frontera, y algunos equipos especiales fueron llamados a la zona, pero no hubo indicios de que se tratase de una gran operación y una declaracion de guerra. En general, parece un fallo de inteligencia muy grande.

Desde fuera parece que la extrema derecha israelí finalmente tuvo la oportunidad perfecta para deshacerse del «problema palestino» de una vez por todas. ¿Tienes alguna predicción sobre cómo terminará la situación en Gaza? Parece que estamos viendo los actos finales de la tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos y es peor que nunca.

En este momento es difícil predecir algo. Los acontecimientos avanzan muy rápido y recibimos una noticia devastadora tras otra. Mientras escribo estas líneas, alrededor de 3.000 personas son asesinadas en Gaza y alrededor de 1 millón están desplazadas. No se permiten alimentos, combustible ni electricidad en el interior. Tropas israelíes rodean la frontera con Gaza, preparándose para una invasión grupal. Gaza es un baño de sangre. La magnitud de la tragedia humana es insoportable. Guerra genocida total de aniquilación contra la población palestina de Gaza. Realmente no está claro cuál es el objetivo principal. Israel ya ha anunciado su intención de destruir a Hamás, probablemente nunca más permitiéndole operar desde Gaza, pero además de eso, actualmente no está claro si el objetivo es también volver a ocupar Gaza y anexionarla, como han sugerido algunos políticos israelíes, o entregárselo a la AP, o algo más. Después de que Israel pidió a los palestinos del norte de Gaza que se trasladaran al sur de la franja, y estamos hablando de una población de más de un millón de personas, luego procedió a bombardear a quienes siguieron esa orden y se trasladaron, se hicieron llamamientos a Egipto para que abriera sus fronteras con Gaza a quienes huyen, posiblemente insinuando el mayor plan de limpieza étnica en la historia del sionismo, mayor que la Nakba de 1948.

¿Hay personas en Israel que se pronuncian en contra de la idea de un castigo colectivo a la población civil por las acciones de los grupos armados? Hemos visto una declaración firmada por diferentes grupos pacifistas que operan en Israel y Palestina pidiendo el fin de los ataques indiscriminados contra la población de Gaza. ¿Existe la posibilidad de que tenga algún efecto en nosotros o estamos todos en un frenesí asesino en este momento?

No ahora. Mientras escribo estas líneas, no hay ninguna movilización contra la guerra en Israel. Casi todo el mundo busca venganza en este momento. Los israelíes se están uniendo para apoyar plenamente la guerra y cualquiera que hable se está poniendo en riesgo. Es realmente difícil explicar cómo el fascismo está aumentando al amparo de la guerra. Los estudiantes árabes están siendo expulsados ​​de las universidades y los trabajadores pierden sus puestos de trabajo. Se anima a los estudiantes a delatar a sus compañeros de estudios y a las universidades y a enviar correos electrónicos diciendo que cualquier «apoyo a Hamás» (que bajo la atmósfera actual fácilmente podría significar también un llamado a que cese la matanza en Gaza) será recibido con tolerancia cero. Se están aprobando leyes en las que dañar la «moral nacional» (que, nuevamente, podría interpretarse en un sentido amplio) sería castigado con cárcel. Los palestinos están siendo perseguidos en Jerusalén Este, con documentación que revela que policías entran en negocios árabes, obligan a la gente a abrir sus teléfonos y buscan apoyo para Hamás. Bandas de extrema derecha rodearon la casa de un periodista ultraortodoxo haredí tras acusarlo de apoyar a Hamás y dispararon petardos dentro de su casa, lo que provocó que la policía tuviera que rescatarlo de su propia casa y ayudarlo a escapar. En general, la gente tiene miedo de abrir la boca. Hay cierta movilización proveniente de judíos israelíes para presionar al gobierno para que libere a los cautivos y rehenes, algunos de ellos han sido atacados por policías y fascistas en Jerusalén y Haifa. Cualquier organización ahora sería recibida con una rápida represión.

Mencionaste anteriormente una nueva generación de resistencia palestina que estaba comenzando a ganar impulso. ¿Crees que todavía hay un camino para que los palestinos tengan un movimiento de liberación exitoso que no termine siendo controlado por fundamentalistas religiosos? Con la devastación sin precedentes de Gaza y el nivel de tragedia humana que estamos presenciando, una de las grandes preocupaciones es que la gente de allí se vuelva aún más hacia grupos autoritarios como Hamás o la Jihad Islámica, etc. ¿Cual es tu opinión acerca de esto?

Es realmente difícil de decir. Es cierto que, en términos generales, los elementos reaccionarios crecieron entre los palestinos y, al igual que los israelíes, también se inclinaron hacia la derecha en los últimos años. Los grupos mencionados anteriormente no tienen una ideología y están abiertos a que se unan miembros de todas las facciones, desde Hamas hasta IJ y también el Frente Popular para la Liberación de Palestina. En general, parece que lo que caracteriza a la resistencia palestina estos días, tanto en Cisjordania como en Gaza, son frentes amplios y conjuntos. Islamistas, laicos, marxistas e incluso liberales nacionales, como algunas facciones de Fatah, están luchando codo con codo. En el ataque del sábado 7 de octubre participaron también combatientes del FPLP y del FDLP. El movimiento de liberación palestino es muy diverso, pero ahora mismo la gente parece estar dejando de lado sus diferencias y luchando juntos. En general, esto me recuerda las diferentes discusiones sobre anarquistas en Ucrania luchando junto a fascistas contra un ejército genocida ruso. No sabemos qué sucederá a partir de ahora, definitivamente podría llevar a la gente a nuevos extremos y acelerar algunos procesos muy preocupantes. Pero ya veremos.

La magnitud de lo que está sucediendo parece ser abrumadora y es muy difícil tener esperanzas de que se produzca algún acontecimiento positivo en este momento. ¿Hay algo que la gente pueda hacer ahora que pueda afectar la situación de alguna manera?

Yo le diría a cualquiera que viva en el extranjero que se una a la resistencia en su zona. Existe un amplio movimiento de solidaridad internacional y necesitan su apoyo más que nunca. Únase a las comunidades de refugiados palestinos en la diáspora, permanezca a su lado, apoye sus esfuerzos y grite. Esto podría dar miedo porque, como en Israel, otros gobiernos han estado utilizando el pretexto de la guerra para difundir el fascismo. Muchos estados expusieron sus tendencias autoritarias durante la última semana y media y la gente enfrentó la represión de diversas maneras. Alemania y Francia prohibieron las manifestaciones de solidaridad con Palestina y la policía atacó a personas que desafiaban la prohibición y protestaban. Los estudiantes en Estados Unidos que firmaron una declaración de Solidaridad con Gaza fueron incluidos en la lista negra de algunos lugares de trabajo. Muchos políticos e instituciones en Israel y el mundo occidental entienden actualmente que una presión externa por parte del apoyo popular internacional puede causar un daño significativo ahora, por lo que están redoblando los esfuerzos para cerrarla y la propaganda. Esto es lo mínimo que la gente puede hacer y les pido que lo hagan. llenar las calles. Únase a iniciativas palestinas como el BDS. Boicotear a Israel. Habla alto. Edúcate a ti mismo y a los demás. Involúcrate. Son tiempos históricos.

Muchas gracias por la entrevista. ¿Hay algo más que quieras añadir?

Como dije antes, este es el momento de actuar y hablar. Estamos siendo testigos del mayor intento de limpieza étnica y genocidio en la historia de este estado. No podemos darnos el lujo de permanecer en silencio. Lo que está en juego es intenso. Ponte del lado de la justicia. Se avecinan tiempos oscuros y difíciles. Sigue luchando y mucha suerte.