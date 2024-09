«Emancipación desde los barrios» Sindicatos de Barrio de San Blas-Canillejas, Hortaleza y Poble Sec

A finales de junio se celebró la Bienal Anarquista de Madrid, donde se organizó una mesa redonda con tres sindicatos de barrio: Poble Sec (Barcelona), San Blas-Canillejas (Madrid) y Hortaleza (Madrid). La temática de la Bienal de esta año giraba en torno a ‘identidad y territorio, Estados-nación y alternativas emancipatorias’, por lo que, a la vista de cómo está organizado el modelo urbanístico capitalista en Occidente, el barrio es la unidad territorial más cercana en la que podemos llevar a cabo luchas sociales, políticas y de distintas identidades. De ahí la relevancia de la lucha desde los sindicatos de barrio. Os dejamos a continuación una transcipción/resumen de lo que se comentó en la mesa redonda.

Sindicato de Barrio de Hortaleza (H)

El Sindicato de Barrio de Hortaleza es un colectivo de apoyo mutuo y solidaridad que trabaja básicamente en ejes laboral y vivienda. También tenemos una escuelita de barrio y en el eje de mujer. El sindicato es el resultado de un recorrido de bastante tiempo, empieza con la OFIAM (Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras) que surge al hilo de las movilizaciones del 15M y se organiza en torno a la vivienda, la cantidad de desahucios y de situaciones de extrema gravedad de familias que perdían la vivienda y se acercaban al sindicato.

Se hace todo un recorrido trabajando desde el apoyo mutuo y llega un momento que se ve la necesidad de darle otro poso organizativo o buscar otra manera de organizar el trabajo para que aquello fuera sostenible y que todo el mundo se implicara en las luchas para evitar que las tareas el conocimiento se concentraran en pocas personas. De esa manera, en 2018 se crea el Sindicato de Barrio Hortaleza, que tiene una estructura basada en comisiones de trabajo, nos reunimos todos los lunes para tratar los casos que llegan y el primer lunes de mes se centra en temas organizativos.

En el año 2015 hubo una venta masiva de unas 800 viviendas a un fondo buitre. Casi todo el parque de Santa María y de San Miguel era propiedad de la familia Banús se vende y surge una asamblea de inquilinas. Tras dos años funcionando en paralelo la asamblea se une al sindicato para hacer más fuerza y trabajar en común ya que los objetivos y la forma de funcionar eran los mismos.

La base del sindicato es el apoyo mutuo y el atender las vecinas que llegan con algún caso, se trabajan en la asamblea, se dan pautas, vemos estrategias, nos coordinamos en Madrid con varios grupos y en el barrio también estamos tratando de extender la red sindical.

Sindicato de Barrio de San Blas – Canillejas (SB-C)

Nuestro sindicato nace aproximadamente en octubre del 2023, en base a que se estaba viendo una pérdida de las luchas y un bajón muy grande en la militancia dentro del barrio en temas como la vivienda, género, etc… Unas cuantas personas que pertenecen a esas luchas del barrio, deciden crear una especie de coordinadora/colectivo que pudiera aglutinar todas estas luchas para que no murieran. Ahí nace lo que es el Sindicato Barrio de San Blas – Canillejas. Somos un colectivo muy jovencito, estamos en el punto de reunirnos con otros sindicatos de barrio de Madrid para intentar aprender de su experiencia.

Nos organizamos de manera horizontal, aunque no tenemos ninguna ideología marcada. Nos reunimos en un espacio cedido por el Ayuntamiento porque hay un problema real de falta de espacios políticos en San Blas – Canillejas. Se trata de una zona en la que no hay una politización muy grande y además que tiene un perfil mayoritario de obrero de derechas.

Hemos planteado una oficina de derechos sociales, para por un lado poner en contacto a nuestras vecinas y formarnos sobre todas las problemáticas que nos atraviesan a todas con la idea de que ninguna vecina tenga que pasar por ningún problema sistémico sola.

Sindicat de Barri del Poble Sec (PS)

Para explicar el sindicato, tenemos que explicar que sale de un ateneo que se llama La Base, que es un ateneo que surge un poco después del clímax del 15M, planteando que no podemos hacer una política que esté supeditada a momentos de explosión simplemente y que solo se plantee el presente como el único lugar, el único tiempo donde intervenir y ahí sale la idea de hacer un ateneo en el barrio que intente proyectarse a muchos años vista con unos objetivos ambiciosos y con tres pautas a corto plazo: tener una posición política en la ciudad, tener una infraestructura fija y tener una fuerza material. Se lleva cabo proceso amplio sin una definición ideológica identitaria y a principios de 2014 se inaugura el ateneo.

Al cabo de unos años nos damos cuenta que la gente que estamos ahí somos todas parecidas, de cierta edad, con ciertos estudios, blancas, y que lo que iba a ser un proyecto para las necesidades del barrio era una pequeña burbuja muy bonita pero innecesaria. De ahí sale la idea de ir más allá y encontrarnos con otra gente en la lucha por las necesidades cotidianas y por tanto el sindicato de barrio tratando de ser un lugar desde donde pelear esas necesidades cotidianas y desde donde organizarse, nos centramos mucho en la lucha por la vivienda porque atisbamos que es más eficiente. Desde que comenzamos a funcionar como sindicato en 2017 creemos que hemos logrado romper ese cerco que nos habíamos autoimpuesto.

Hay muchas personas que vienen de su país a buscar una mejor vida y cuando se encuentran ante desahucios o desalojo de ocupaciones desde el sindicato se intentan negociar alquileres sociales con la propiedad.

¿Cuáles son las realidades sociales y políticas concretas a las que se tienen que enfrentar los barrios de ciudades como Madrid y como Barcelona particularmente, que es de donde venís vosotras?

H: Uno de los principales problemas tiene que ver con la expulsión de nuestros barrios, de los pobladores y las pobladoras habituales y la gentrificación. En concreto la Operación Chamartin, aprobada por el supuesto ayuntamiento más progresista en décadas, ha venido acelerando el proceso de gentrificación y de expulsión de mucha gente del barrio por la subida de precios. Se trata de una expulsión silenciosa a zonas más alejadas del centro y que rompe los lazos comunitarios. Otra de las cosas que veíamos en la Asamblea nuestra era la disminución de recursos y servicios públicos, desde cuestiones de sanidad, educación pública, pues han cerrado institutos.

En Hortaleza, que tenemos la suerte de tener un tejido social muy potente. En este momento el Ayuntamiento está llevando a cabo una campaña de acoso y derribo a todo lo que sea la organización popular de nuestros festejos, que sentimos que es un momento importante para encontramos, hablar de lo que nos pasa y generamos también espacios propios de compartir y de celebrar.

SB-C: Nosotras venimos de una historia muy tipica de los años 80, un asentamiento chabolista, un realojo en el propio barrio y una posterior anexión en el distrito de San Blas Canillejas, lo que supone una gran desigualdad de rentas entre los distintos barrios que componen el distrito que se traduce en desigualdad de servicios y dotaciones públicas.

PS: Poble Sec es un barrio del centro de Barcelona, muy cerca de todo lo que sería el Raval, el Gótic, etc. Por tanto sufrimos bastante la presión turística. Lo que se está viendo mucho es echar bloques enteros de familias que llevan ahí toda la vida, arreglarlos y ponerlos como alquiler de temporada.

A nivel social stamos observando es que hay muchos perfiles que prefieren evitar luchar, si le suben 200€ el alquiler y lo pueden pagar, lo pagan y si no pueden se mudan a otro barrio. De esta situación sucede que solo se queda en el sindicato quien ni puede pagar los 200, ni puede encontrar un alquiler, aparte de que hay algún bloque entero en alquiler con la misma propiedad en el que se tejen alianzas de otra manera.

¿Cómo pensáis que se deben organizar esos espacios de lucha desde los barrios en conexión directa con las cuestiones laboral, vivienda, sanidad, educación, precariedad de vida y demás?

H: Nosotras en el sindicato, los ejes que trabajamos son vivienda, laboral, escuela de barrio, mujer y extranjería aunque la mayoría de casos son de vivienda inicialmente. Hemos tratado conectar con colectivos y asociaciones del barrio, que nos conozcan, que si llegan casos o situaciones complicadas puedan derivarlas al sindicato, pero no solo derivar, sino que también sean agentes que puedan crear una red sindical.

SB-C: En nuestro barrio uno de los ejes principales que vemos que puede ser importante incidir para encadenar otro tipo de problemáticas es el maltrato institucional en el momento de tratar de acceder a las herramientas que tienen los servicios sociales.

PS: Aunque nuestra intención sí que era abarcar todo lo laboral, etc., la realidad es que no lo hemos hecho, con quién sí que hemos tejido muchas alianzas es con la Asamblea Feminista, ahí sí que ha habido como un trabajo conjunto bastante grande, tanto internamente como a nivel de ocupación de bloques para mujeres solas. Cuando montamos el sindicato parecía que todo tenía que pasar por aquí. Luego empezamos a reconocer a otros agentes que están en el barrio, aunque igual no comulgan exactamente con nosotros. Hay como toda una parte del mundo más cooperativo, que han hecho varias iniciativas cooperativas de mujeres, de cuidados… con la que hemos tenido colaboraciones interesantes.

¿Qué estructuras de carácter estable o qué coordinaciones que superen los límites del propio barrio pueden generarse para organizar una mejor estrategia de lucha contra el capitalismo?

H: Recientemente aquí en Madrid ha habido unos encuentros sobre vivienda a partir de unos textos sobre cómo sería el movimiento de vivienda, qué es el sujeto político. A nosotros en nuestra Asamblea no nos ha aportado ni hemos aprendido demasiado, nos ha resultado demasiado sesudo y nos ha requerido más energías de las que podíamos aportar.

Nosotros estamos participando en el GNA, que es el Grupo de Negociación y Acción de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y pensamos que este es un espacio útil porque se comparten contactos, se comparten estrategias, se socializan las acciones, se han creado grupos de trabajo para cosas concretas, está el grupo de familias afectadas por desahucios de Caixabank, Cerberus, etc… No hablamos de la superación del capitalismo, pero en lo concreto nos sirve.

SB-C: Lo que planteamos desde este sindicato como una forma de superar esto es la colectivización de nuestros problemas, de las dinámicas del barrio, de todo lo que supone la vida en el barrio para que las personas no sintamos que estamos solas y pues somos un sindicato de barrio, nuestra pretensión inicial quizá no sea superar el capitalismo porque es algo que queda muy grande, sino romper con la dinámica base del capitalismo.

PS: En Cataluña partimos de una trayectoria un poco distinta porque se hizo un congreso de vivienda en 2018, surgió de Embat, la cosa es que tenemos Sindicato de Barrio de Poble Sec, Oficina de l’Habitatge de Gràcia, Xarxa d’Habitatge de L’Eixample… es decir, había cierta dispersión y se planteó un congreso para intentar pensar juntas, compartiendo totalmente la crítica a los textos y las ponencias sesudisimas, intentó bajar los debates, darles mucho tiempo, y que todas las compas del sindicato pudieran más o menos participar en ellos, sí que es posible hacerse un tipo de debate estratégicos y traducirlos a un lenguaje que no sea críptico. Salieron varias herramientas compartidas y fue un momento importante como colectivo, luego vino la pandemia, que paró todo un poco y ahora estamos intentando montar el Segundo Congreso, en el que está habiendo conflictos con el Movimiento Socialista y estamos intentando trabajar hacia una confederación que agrupe pues a todo el movimiento, menos al Movimiento Socialista. Una confederación que tenga unas estructuras estables, organizativas.



¿Cómo se organizaría desde un barrio una vida plenamente comunitaria, superando esa distopía que nos plantea el sistema capitalista que nos parece que no nos deja ver más allá de lo que nos ofrece?

H: Cuando tratamos esta pregunta en la asamblea nos superó un poco. son temas que no debatimos en la asamblea del sindicato, en parte porque no nos da el tiempo y en parte porque es un espacio con muchas sensibilidades distintas.

Lo que sí que veíamos que para hacer barrios más amables, solidarios, respetuosos, habia ejes que eran importantes, como son el apoyo mutuo como o los cuidados, entender que cuando llegamos a una asamblea cada una llegamos con un estado de ánimo y una mochila distinta y si no se puede hablar ahí, encontrar espacios en los que poder abordar cómo nos sentimos y cómo estamos.

SB-C: Nosotras estamos un poco en las mismas, cuando estás militando en un sindicato de barrio una cosa que nos invade es la urgencia de los casos, que no nos permite pensar en el nivel estructural de los problemas.

Creemos que esa forma de imaginar un mundo en el que se supere el capitalismo se debería construir de forma colectiva y ya solo en las asambleas en las cuales la gente cuenta su vida, se escucha, se siente acompañada es una forma de empezar a imaginar ese mundo y de cargarse de esperanzas.

PS: Yo creo que es algo tan simple como las respuestas que daría un niño de cinco años a los problemas que tenemos llevadas a la práctica.

¿Por qué alguien está durmiendo en la calle? ¿Por qué no tiene casa? ¿Es que no hay casas? Es decir, sentido común más básico de humanidad es la forma de organización que queremos, siendo un poco buena gente e impidiendo cierto tipo de prácticas humanas y de maneras de tratar al otro,

Es decir, no hay un plan técnico a nivel de estructuras, federaciones y confederaciones. Eso no lo tenemos pensado, pero lo que sí hemos pensado es ¿Qué tipo de persona o qué tipo de manera de habitar el mundo es la que necesitamos para superar el capitalismo?

Lo que sí que estamos viendo la necesidad es de salir de las luchas propias que está teniendo cada una. Y eso está empezando a pasar en Barcelona, con el tema ecológico, turístico y de vivienda. Es decir, frente a un ataque brutal contra las condiciones de vida personales, sociales y en el planeta queda dar una respuesta unitaria, creo que ahí sí que hay una estrategia como emancipadora a tejer.